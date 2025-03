ATE marchará junto a los jubilados el miércoles: qué otros sectores convocan

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará «un cese de tareas el miércoles al mediodía» para acompañar la marcha de jubilados, que se realiza todos las semanas frente al Congreso. Así, se siguen sumando sectores la nueva movilización que los adultos mayores harán este miércoles.

«Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia. Tenemos un gobierno que está actuando al margen de la Constitución. Somos nosotros los que debemos salir a la calle para que en la Argentina se recupere la institucionalidad. No podemos esperar nada de los poderes del Estado. En el Congreso se matan a trompadas, en la Casa Rosada se twittean estafas y en la Corte Suprema los jueces están designados a dedo. En este momento, los tres poderes del Estado están hackeados», escribió en su cuenta de X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente gremial opinó que «la lucha es por los jubilados y en defensa de la democracia», después de que las fuerzas de seguridad reprimieran brutalmente la marcha que se realizó días atrás.

«No podemos naturalizar lo que está ocurriendo con los jubilados. Se mueren de hambre y también se mueren enfermos porque no pueden curarse sin los medicamentos que les quitaron», expresó Aguiar en el mensaje, y concluyó: «Son los viejos y los niños lo más sagrado que tiene toda sociedad. Tenemos que cuidarlos».

Docentes universitarios también marchan con los jubilados

Después del paro de 48 horas que realizarán durante el lunes y el martes, docentes y no docentes universitarios anunciaron que participarán de la nueva movilización de jubilados al parlamento. «Todos los sindicatos que componen la representación gremial de las universidades públicas estamos en esta conferencia que acontece en un contexto signado por la violencia institucional. Por eso, no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con aquellos que fueron víctimas de la represión», señaló la semana pasada Federico Montero, secretario de Organización de Conadu, durante una conferencia de prensa que dio el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En la misma conferencia, Daniel Ricci, secretario general de Fedun, expresó: «Hay cosas que no se pueden repetir porque ya vimos lo que pasa. Cuando se fue De la Rúa tuvimos que lamentar muertos en un país que explotó, y la verdad es que no queremos eso de nuevo. Porque los muertos son siempre del lado del pueblo. Así que me parece que tenemos que estar en la calle, cuidando más que nunca nuestra democracia. El 17 y 18 haremos paro, seguramente habrá una nueva convocatoria de los jubilados, de los compañeros y compañeras de Vialidad… y la obligación que tenemos es participar en todas esas luchas, estar en la calle como lo venimos haciendo desde hace años. Especialmente este 2025, que es un año profundamente político, hay que derrotar en las elecciones al gobierno de Milei».