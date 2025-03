El ayatollah Khamenei dijo que negociar un acuerdo nuclear con EEUU “solo acarreará sanciones más duras” para Irán

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, afirmó este miércoles que volver a negociar un posible acuerdo nuclear con el gobierno de Estados Unidos “solo acarreará sanciones más duras” contra Teherán, por lo que ha descrito los últimos movimientos de Washington como una “decepción”.

En este sentido, acusó a las autoridades estadounidenses de buscar culpabilizar a Irán. “Lo que buscan es decir que están dispuestos a negociar y que somos nosotros los que no queremos. ¿Por qué no estamos dispuestos a hacerlo? Porque lo hicimos durante años y esta misma persona echó todo por la borda”, dijo.

Así se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decidió retirarse del acuerdo nuclear en 2018 de forma unilateral e impuso en su lugar una batería de sanciones contra el país. Estas restricciones llevaron a Irán a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

“¿Qué clase de negociación vamos a tener si sabemos que no va a funcionar? Esto no llevará a una retirada de las sanciones, solo agravará las cosas. Ahora tenemos capacidades que no teníamos el año pasado”, dijo, según informó la agencia iraní de noticias IRNA.

En este sentido, hizo hincapié en que el país cuenta ahora con “fortalezas y capacidades” con las que antes no contaba y manifestó que “Irán es el único país que hace frente a los matones mundiales de hoy en día”.

Esta misma semana, el propio ayatolá avisó de que el país no aceptará ningún tipo de política de intimidación en las negociaciones con la comunidad internacional. “Tal insistencia no tienen como objetivo resolver problemas: lo que quieren es dominar e imponer sus expectativas; expectativas que, de manera tajante, Irán no va a aceptar”, expresó.

El martes, el presidente Masoud Pezeshkian afirmó que Irán no negociará con Estados Unidos mientras reciba amenazas, y le dijo al presidente Donald Trump que “haga lo que se le dé la gana”, según informaron este martes los medios estatales iraníes.

“Es inaceptable para nosotros que ellos (Estados Unidos) den órdenes y hagan amenazas. Ni siquiera negociaré con ustedes. Haga lo que se le dé la gana”, dijo Pezeshkian según los medios estatales.

También manifestó que Trump debería “avergonzarse” de como trató al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en una aparente referencia a la discusión que mantuvieron en la Casa Blanca el 28 de febrero.

Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, y que se produjo durante la presidencia de Barack Obama.

Teherán y Washington han intercambiado mensajes públicos en los últimos días acerca de posibles negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní, sus programas de misiles y el apoyo iraní a grupos terroristas regionales como Hamas y Hezbollah.

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, el régimen de Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 274 kilos enriquecidos al 60% de pureza, cercano al uso militar del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).