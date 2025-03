Ángel de Brito deschavó la estrategia de Morena Rial para engañar a la Justicia: “Arregló con la…”

En los próximos días se cumplirá un mes desde la excarcelación de Morena Rial, por lo que Ángel de Brito se animó a dar detalles de cómo avanza la causa. Es que la hija del conductor debía cumplir con algunos requisitos, por lo que se reveló si logró hacerlo. En este contexto, filtró que engañó a la Justicia con un movimiento particular.

Gracias a que Jorge Rial se metió de lleno con el objetivo de rescatarla de prisión, Morena Rial pudo salir de la cárcel. Sin embargo, en los últimos días no ha pasado desapercibida. Es por eso que Ángel de Brito contó cómo sigue la causa mientras ella continúa protagonizando escándalos.

Si bien no volvió a cometer actos delictivos, la mediática fue protagonista en las últimas horas. Desde su pelea con Carmen Barbieri, pasando por su bautismo a la religión umbanda y con el nuevo escándalo de su separación de Matías Ogas, sigue estando en todos los portales.

Ante esto, Ángel de Brito decidió volver a hablar sobre ella, por lo que expuso los requisitos que ella debió cumplir luego de conseguir la libertad. Es que no podía abandonar el país, debía presentarse en el juzgado cada 15 días, fijar un domicilio legal e iniciar un tratamiento psicológico.

Tras dar a conocer esto, el conducto de LAM expuso que ella tendría una estrategia para ahorrar dinero y engañar a la Justicia, ya que no comenzó un tratamiento psicológico: “¿Saben quién realiza la asistencia psicológica de Morena Rial? La psicóloga de ‘Cuestión de Peso’”.

“Como no quiere pagar el psicólogo de manera particular, arregló con la producción de ‘Cuestión de Peso’ para que la atiendan. Ellos tienen psicólogos para los participantes. Ya que voy al programa me dan… con eso presento eso en la Justicia y no pago un centavo”, mencionó sobre la estrategia para ahorrar dinero y no tener que abonar por el tratamiento.

Fue así como Ángel de Brito enumeró cómo Morena Rial no sólo engaña a la Justicia, sino que incluso se ahorra ese dinero que debería invertir en mejorar su situación actual: “Ya le sacó dos palos a Carmen y ahora el psicólogo a Masaccessi. Así va juntando”.