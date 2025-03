Padre de familia expresa molestias por discriminar a niños especiales en unidades educativas

Mario Fernández padre de familia, informó hoy lunes 10 de marzo que se está atravesando por un estado de discriminación en contra de niños con discapacidad metal por parte de los directores y profesores de diferentes unidades educativas.

Fernández expresó “Estos directores y profesores nos engañan, ya que según nos dicen que la ley 01 no pueden ingresen los niños con discapacidad a una unidad educativa normal y que los llevemos a centro especiales, esto es totalmente falso”.

“Nuestra doctora que va a brindar este taller a las 20:00 horas es Alexandra desde La Paz, que ha hecho varios memoriales a propósito en varios colegios que han querido aplazar y discriminar, en la cual ganó procedente. Esta noche hará conocer norma por norma, decreto por decreto para que el papá se nutra” Explicó.

“Es complicado tener un niño autista, es por eso queremos que los papás se nutran de conocimientos y enfrenten a ese mal director y profesor, ya que estos serían los mismos que negarían los cupos a estos niños con discapacidades, sin embargo, cuentan con cupos disponibles” mencionó.

“Nosotros como padres tenemos que mentir que nuestros hijos no tienen ningún problema por qué si no les rechazan el ingreso, a no se que traigamos un psicólogo especial, realizar terapias especiales, visitar a un fonoaudiólogo conductual, fisioterapias, no obstante, esto significa un gran costo en el que el estado no ayudo y no se cuenta con esos recursos” añadió el padre de familia.

Así mismo, se hace la invitación a la población para que puedan ser parte de este taller que se realizara de manera virtual mediante el zoom para que tengan conocimiento de estás normativas.