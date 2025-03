El reencuentro televisivo de Viviana Canosa con Jorge Rial: “Se cumplen 25 años de que no nos veíamos cara a cara”

Para su debut con Viviana en vivo, que marca el regreso de Viviana Canosa a la televisión con un ciclo en las tardes de Eltrece, contó con Jorge Rial como su primer invitado. Fue la primera vez que los periodistas, que fueron parte de los inicios de Intrusos, volvieron a verse a cara en televisión luego de años de enfrentamientos, cruces y, finalmente, un periodo de paz en el último tiempo.

“Gracias por tu generosidad. Me siento como una mujer adulta que va a encontrarse en una cita con alguien que estuvo cuando era adolescente, como con un compañero de la primaria. Es fuerte. Jorge, son 25 años que no nos veíamos cara a cara”, compartió sus sensaciones la animadora frente al conductor de Argenzuela.

“Me lo dijiste recién y yo pensé que había sido menos. Fue el arranque de Intrusos, el famoso Intrusos, y vos te fuiste rápido, al año”, recordó Rial, sobre aquel grupo que contaba, además de ellos dos, con Luis Ventura, Marcela Coronel, Camilo García y Sergio Company. “La gente cree que estuve 25 años”, aseguró Viviana.

“Lo que pasa es que ese primer año fue intenso. Hicimos de todo porque estábamos con la tranquilidad de que volábamos por debajo del radar y que nadie nos iba a mirar. Después de convirtió en lo que se convirtió”, afirmó el periodista, sobre el éxito del programa que fundó .

“Era otra clase de tele y éramos como los malos del espectáculo”, definió Canosa ese Intrusos del que fue parte. “Éramos los malos y rompíamos con el molde de programa de espectáculos, que era condescendiente con el famoso y a nosotros no nos importaba. Creo que, tanto a vos como a mí, no nos importa mucho la vida del famoso”, sintetizó.

Ambos coincidían en su opinión sobre la crisis en el mundo de las celebridades. “Ahora ya casi no hay famosos”, aseveró él. “Los que quedan son reliquias, casi como nosotros”, definió ella. “Yo el día que me sentaron a un streamer y no sabía que carajo era, pensé que era un electrodoméstico, me fui a mi casa”, lanzó Rial, con humor.

“Estamos cumpliendo las bodas de plata de no habernos visto. Se me pasan un montón de cosas por la cabeza. Fuimos como enemigos… No. Fuimos enemigos íntimos”, definió, sobre el enfrentamiento que mantuvieron durante muchos años, Rial con Intrusos y Canosa con Los profesionales de siempre. “Fue muy fuerte”, coincidió el animador.

Los periodistas también compararon el cambio de época. “Viste que el hijo de Moldavsky, o un pibe de estos, dice una chiquitita así, que no fue el caso del pibe, y, a los 30 segundos, se hicieron encima”, señaló Viviana. “Vos y yo, cuando nadie se metía con vos, y yo me metí con vos, jugábamos muy fuerte. A la distancia, ¿qué te pasa con esas peleas que tuvimos nosotros y que tuvieron con nosotros?”, indagó.

En ese momento Jorge Rial marcó su postura: “A mí no me pasa nada. Yo tengo memoria selectiva, de algunos sí y de otros, no. En las peleas no nos pegábamos del cinturón para abajo. Hasta ahí llegábamos. Pero yo recuerdo que había arrancado Gran Hermano y vos te subiste con el helicóptero y fue una genialidad eso. Yo para afuera tenía que putear, pero para adentro pensaba ‘estuvo muy bien, hizo lo que tenía que hacer’. Eran cosas que estaban bien hechas. No fuiste a tirar una bomba adentro de la casa, fuiste a tirar volantes”.

La conductora rememoró por qué entró en cólera. “Cuando vos vas a conducir Gran Hermano yo tenía muy buena onda con Claudio Villaruel, que era el gerente top de la televisión argentina y era el gerente de Telefe. Lo llamé, le dije ‘yo sé que Rial es el conductor, ¿me vas a dar a los pibes, a los participantes, aunque sea tres días después’. Me dijo que no. ‘Voy a tener quilombo con Rial, no te voy a dar nada’. Éramos amigos, pero me dijo ‘olvidate’“, detalló. Fue entonces cuando decidió hacer una recordada acción de protesta. “Ahí empecé a cranearlo. ‘Yo me voy a subir al helicóptero de Hadad y voy a sobrevolar la casa’. Lo venía pensando”, agregó, entre risas.

Sin embargo, el histórico conductor de Intrusos y de siete temporadas del reality show que hoy conduce Santiago del Moro, aseguró que nunca tuvo ninguna exigencia. “Yo no manejaba nada de Gran Hermano, podían ir a donde quisieran. Está bien. Yo me armé esa imagen, me sirvió y la alimenté. No era así. Era más fácil decir ‘Rial está loco’. Todavía lo hacen. Se mandan una cagada y dicen ‘viste que a Rial no lo podemos parar’. ¡Mentira!“, esgrimió.

Rial y Canosa se definieron como dos apasionados de su profesión, lo que terminó derivando en una confesión de la periodista sobre los años más crudos de su batalla personal y de programas de TV. “Yo creo que tengo pasión y la vocación. Y creo que hay un poquito de inconsciencia. A veces yo me veo diciendo cosas y en el medio de la frase me digo ‘no la vas a terminar ahí’ y la termino en ese lugar que no quería. También creo que también hay del otro lado una mezcla rara de respeto, de temor”, señaló él.

“Hay mucho temor”, repitió ella. “Yo siempre prefiero que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido. El temor no”, resaltó. “También se creó alrededor algo, que todavía algunos lo siguen alimentando, de que en Intrusos apretábamos a la gente. La verdad es que yo en Intrusos siempre laburé de cirujano en esto, Viviana. El cirujano que va, opera, cierra y se va. No sigue al enfermo, se va. Yo hacía lo mío. A mí nunca me interesó la vida de los famosos”, definió su labor en el programa más longevo de espectáculos de la televisión argentina.

Los comentarios del periodista sirvieron para que Viviana se sincere: “Sabés que yo te tuve miedo a vos como a ningún hombre en mi vida”, afirmó, momento que él la interrumpió. “No entendí por qué. Porque de verdad me acuerdo que vos decías ‘no te tengo más miedo’ y yo miraba y decía ´pero si nunca te hice nada’“, se defendió.

Risueña, la dueña de casa, en un debut que arrancó con un homenaje a Jorge Lanata, recordó aquel momento. “Me fumaba un habano y te decía ‘no te tengo más miedo, Jorge Rial’ y yo me moría de miedo. Yo iba y le decía a Hadad: ‘échenme’. Todos los días vos decías ‘a vos, colorada, hoy te echan’”, contó, provocando la risa de su invitado. “Yo, Jorge, ahora reconozco que eso era un ataque de pánico. Viste que la gente ahora dice ‘tengo ataque de pánico’. Yo vivía con ataques de pánico, pero a la vez, y por eso quería que vinieras, fuiste un gran maestro para mí en muchos sentidos. Todavía la gente me sigue hablando de ese programa”.