Valentino Merlo volvió al lugar donde arrancó su carrera y recibió una sorpresa

Con 16 años recién cumplidos y un futuro por delante enorme, Valentino Merlo se convirtió en uno de los cantantes del momento, con miles de reproducciones en todas las plataformas y cuyas canciones causan furor por todos lados. Oriundo de Rosario, aun está cursando el colegio secundario pero tiene el foco bien claro: quiere seguir creciendo en la industria y dejar una huella indeleble en quienes escuchan sus temas.

Fue su abuela Aurora quien lo grabó cantando en una pileta hace poco más de un año y el video, que subió a las redes sociales, se hizo tan viral que Valentino pasó de ser un ignoto a un ascendente cantante de la noche a la mañana. En charla con el periodista Nico Peralta, Merlo repasó su historia.

«Soy de Rosario, nacido y criado en la zona sur de Rosario, en Tablada. Todo surgió a raíz de un video que grabamos en la pileta del Saladillo. Cantaba desde los siete años y arranqué a cantar en los bares de Rosario a la gorra, no por la necesidad del dinero sino porque quería que la gente conozca lo que hago, de la manera y con el amor que lo hago», relató.

-¿A los siete años cantabas en los bares?

-No, a los siete empecé a cantar y a los diez arranqué en los bares. Era re chiquito y a todos lados iba con mis papás. El gran salto lo pegué cuando sacamos la canción Hoy, con The Planta. Es un tema de Gianmarco y es un cover cantado por Gloria Stefan. Hablé con los dueños del tema y son unos genios. Con esa canción entré a todos lados y me reconoció todo el mundo. Desde que canté esa canción, nos cambió la vida completamente.

-Tu abuela Aurora fue importante en tu visibilidad, ¿no?

-Sí, fundamental. Estábamos en la pileta del Saladillo cuando canté un tema de Abel Pintos, Cactus, y mi abuela me grabó. Mis dos abuelas, Aurora y Marta, me pagaban las clases de canto porque en mi casa no se podía cubrir ese gasto y las dos fueron el pilar de todo esto. El video que se viralizó cantando en la pileta lo grabó mi abuela y se súper viralizó. Hace poco fui a la pileta a verla porque me hicieron un mural enorme con mi cara. ¡Es re loco eso! Increíble. Cada día tengo una sorpresa nueva y me encanta. Uno trabaja para eso pero nunca sabés qué va a pasar.

-¿Qué dicen tus abuelas de tu presente tan exitoso?

-No lo pueden creer. Las dos están chochas, re contentas y disfrutando un montón de lo que nos pasa a nivel familiar. Las visito re seguido a mis abuelas y me encanta comer guiso de lentejas con ellas. Lo más rico que hace Aurora es el puchero y Marta, el guiso de lentejas.