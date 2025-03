La divertida reacción de Bizarrap al video de Rodrigo De Paul puntuando sus canciones

A lo largo de su carrera, Biza hizo 61 sessions, la última hace un poco más de dos meses, algunas tuvieron mayor alcance que otras, sin embargo, todas y cada una de ellas es escucharon en distintos ámbitos de la noche porteña e internacional. En este contexto, Rodrigo se animó a puntuar algunas de las más conocidas.

La primera que le presentaron fue la número 40 que es la de Eladio Carrión, que es de hace tres años. “Terrible, es terrible de bueno” Luego fue el turno de la colaboración número 28 con Dani: “Por si puede venir alguno mejor le doy un ocho”, fue lo que dijo centrocampista.

“Dale, pasa. 10 bol… 10”, dijo sin dudarlo en el momento en el que los primeros acordes de la session con Frijo comenzó a sonar. Si bien a todas venía halagándolas al llegar a la de Dillom decidió darle un siete, dejando en claro que no se encuentra entre sus favoritas. La canción que le produjo a Nathy Peluso es una de las más virales de las sessiones y el motorcito de la Scaloneta no tardó en darle un 10.

Acerca de la última canción que lanzó Bizarrap, la que hizo con Luck Ra, dijo: “Que ondero ese, pal verano”. Cabe recordar que en el videoclip participa Paulo Dybala, compañero y amigo de De Paul por la selección mayor argentina, y en sus redes el productor compartió el detrás de escena de esta participación.

“Un poco de cómo hicimos la session”, escribió el productor al compartir el material, en el que sobresalen el carisma del futbolista y revelan un gesto que tuvo la actriz, que tuvo un rol clave al registrar con su cámara la aparición del crack de la Roma. Con su talento y su presencia, aportó un toque especial al proyecto, demostrando su apoyo incondicional a su pareja y su cercanía con el productor y el artista.

En el video, la dupla musical se muestra trabajando a dúo en la composición de la letra y los arreglos musicales, en un ambiente cargado de creatividad y camaradería. En medio de la composición de la lírica, la escena cambia abruptamente para mostrar cuando Paulo, con su característico humor cordobés, aparece lanzando una pelota hacia la cámara que sostiene la actriz, mientras exclama la frase: “Culi…, no te hagas el duro”. Esta línea, llena de picardía, se incorporó en la letra final del tema y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más icónicos y comentados por los fanáticos.

La repercusión del detrás de escena fue inmediata. El propio integrante de la Selección Argentina se mostró entusiasmado con su debut como coautor de una línea en la canción: “¿Ya puedo sacar un disco? Temón”, comentó en tono divertido en sus redes sociales. Oriana, por su parte, compartió la energía vibrante que rodeó la producción al escribir: “Más ganas de bailar y son las 7 am”, destacando el impacto contagioso de esta colaboración, aun en las primeras horas del día.

La BZRP Music Session #61 se convirtió en uno de los himnos del verano 2024, no solo por la química entre los artistas, sino también por la mezcla de sonidos y letras que evocan un estilo “típicamente argentino”. La colaboración fue rápidamente bien recibida por todos sus seguidores, que no dudaron en elogiar el ritmo pegadizo y la autenticidad de la propuesta. En ese sentido, este éxito no es casualidad. Tanto Bizarrap como Luck Ra lograron demostrar ser maestros en conectar con su público, fusionando lo mejor de la música urbana con referencias culturales y toques personales que humanizan sus creaciones.