Valentino Merlo, el cantante del momento, confesó de quién está enamorado y sorprendió a todos

Con 16 años recién cumplidos y un futuro por delante enorme, Valentino Merlo se convirtió en uno de los cantantes del momento, con miles de reproducciones en todas las plataformas y cuyas canciones causan furor por todos lados. Oriundo de Rosario, aun está cursando el colegio secundario pero tiene el foco bien claro: quiere seguir creciendo en la industria y dejar una huella indeleble en quienes escuchan sus temas.

Fue su abuela Aurora quien lo grabó cantando en una pileta hace poco más de un año y el video, que subió a las redes sociales, se hizo tan viral que Valentino pasó de ser un ignoto a un ascendente cantante de la noche a la mañana. El adolescente cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y en especial de su hermano, Tomás, quien compone alguna de sus canciones y quien se convirtió en su manager.

Sus videoclips y crossovers en YouTube tienen millones de reproducciones y solo basta con repasar algunos números para comprender la magnitud del fenómeno en el que se convirtió Merlo: el tema Hoy, que hizo con The Planta, está por llegar a las 300 millones de reproducciones mientras que Si un día estás sola (que canta con Emanero y Big One) va por los 58 millones y Tu foto, con Q´Lokura, alcanzó las 83 millones de reproducciones.

En lo que va del año, Valentino no paró de dar recitales y se prepara con todo para presentarse el 14 y 15 de marzo en el Teatro Gran Rex. Antes de eso, pasó por Carlos Paz para cantar en distintos boliches y en medio de su descanso en el Hotel Club House de la ciudad serrana recibió a Pronto. Simpático y con la frescura de sus 16 años, el artista rosarino del que habla todo el mundo repasó su historia y contó cómo vive este momento de explosión de popularidad y éxito.

«Arranqué el año muy bien, súper contento. El primer show del año fue en Neuquén, en la Fiesta de la Confluencia, donde hubo más de 250 mil personas. Arranqué el año a full, con muchos viajes y muchas propuestas y shows. Me encanta conocer lugares nuevos y este año sé que se vienen cosas muy lindas», contó en charla con el periodista Nico Peralta.

-¿Quién te acompaña cuando viajás?

-Mi familia: mis papás y mi hermano. Cumplí 16 años el 24 de enero, soy chico y mi familia me apoya y me acompaña para todos lados. Mi papá se llama Norberto y trabajaba en gráfica y cartelería; mi mamá se llama Sabrina y tenía una pollería y verdulería. Era como un almacén chiquito, con pollos, verdura, jugos y esas cosas. Y tengo un solo hermano, Tomás, que ayudaba a mis papás y ahora labura conmigo. Trabajaba en la gráfica y en el almacén. Tiene 21 años, somos chicos los dos y nos llevamos bien.

-¿Es tu manager?

-Sí. Todo lo hacemos en familia. Con Tomi nos llevamos bien pero a veces nos peleamos por las golosinas, los caramelos y los chocolates. Si él come chocolate o papitas sin mí, me enojo. La pollería sigue estando pero mamá ya no tiene tiempo de trabajar ahí porque está conmigo en la música. Mi papá maneja la venta, mamá la prensa y lo más técnico lo hace mi hermano, que es mi manager también. Somos un equipo de trabajo familiar.

-¿Te queda espacio para enamorarte o conocer a alguien?

-No estoy enfocado en eso. Si bien todos nos enamoramos de alguien y tenemos amores imposibles de afuera o de las redes sociales, yo te puedo decir que estoy enamorado de mi mamá. ¡Soy mamero! Cuando se lo digo, ella se ríe.

-¿Cómo hacés para tener los pies en la tierra y no marearte con tanto ruido alrededor?

-En eso es fundamental mi familia. Cuando empezamos, no sabíamos tanto de esto y dónde estábamos. Pero lo bueno es que siempre fuimos un bloque con mi familia. Apostamos a ir por todo y siempre nos tomamos un tiempo para parar: cuando llegamos de las giras, no nos olvidamos de nuestros compromisos y a la vez siempre disfrutamos. Paramos un rato y la pasamos bien entre nosotros.