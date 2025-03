La declaración de Barbie Simons que dejó sin palabras a Pampita en Los 8 Escalones: “Vos sabés de quién hablo”

Las noches de Los 8 Escalones (El Trece) suelen estar llenas de emoción, tensión y momentos inesperados que descolocan hasta al propio Guido Kaczka. Pero cuando Pampita y Barbie Simons comparten el jurado, la diversión está asegurada. La dupla de amigas protagonizó un incómodo pero divertido cruce cuando, en medio de una pregunta sobre higiene bucal, Barbie lanzó un comentario que dejó a todos intrigados. Mientras tanto, Pampita, con su característico carisma, logró esquivar la revelación y convirtió el momento en una broma.

Todo comenzó cuando Micaela, una participante del programa, tuvo que elegir a una integrante del jurado para ayudarla en el “escalón de las estadísticas”. Sin dudarlo, nombró a Pampita, quien la acompañó en una pregunta que, al parecer, no era tan sencilla como parecía.

“Según el informe global sobre pensamiento saludable, encuesta publicada en 2022, ¿qué porcentaje de la población mundial se cepilla los dientes al menos dos veces al día?”, preguntó Guido, dándole a la concursante tres opciones: 23%, 53% o 83%.

Tras analizar la respuesta junto a Pampita, Micaela optó por la opción más alta por recomendación de la modelo: “83%”. Sin embargo, la respuesta correcta era “53%”, lo que generó sorpresa en el estudio. “¿Y qué? ¿Una sola vez?”, preguntó la panelista, incrédula. A lo que Kaczka respondió: “Una vez o nada. Hay algunos que nada, un enjuague…”.

Fue en ese momento que Simons lanzó una frase que dejó a todos perplejos: “Y algunos que conocemos que no usan pasta dental”. La periodista miró fijamente a Pampita y agregó: “Vos sabés de quién hablo… ¡es conocido!”, dando a entender que se trataba de alguien famoso.

Fiel a su estilo, la panelista evitó revelar el nombre y respondió con picardía: “No vamos a decirlo acá. Vamos a hacer un programa propio directamente con Barbie”, lo que generó risas entre los presentes. “Marta quiere que le cuente”, acotó Simons, en referencia a la participante a la que estaba ayudando. Entre risas, la otra competidora también quiso saber de quién hablaban, a pesar de haber perdido en la pregunta.

Este no es el primer momento desopilante que protagonizan juntas en televisión. A finales de febrero, la dupla de amigas realizó un viaje a Disney junto con los hijos de la modelo, y la experiencia se convirtió en tema de conversación en el programa. Lo que comenzó como un relato sobre su visita a uno de los parques temáticos terminó exponiendo sus diferencias en cuanto a cómo vivieron la experiencia.

Todo surgió cuando Kaczka mencionó una pregunta relacionada con la fuerza de la gravedad, lo que llevó a Pampita a recordar una de las atracciones más extremas del parque. “Dicen que te podés desmayar, te puede dar un infarto… ¡Ya te da pánico subirte!”, expresó la modelo.

Sin embargo, la animadora no dejó pasar la oportunidad de corregirla: “Si acabamos de volver y lo hicimos…”. Pampita, sorprendida, retrucó: “Pero a ese no te subiste”. Simons insistió: “Vos no, pero lo hice con tus hijos. Me subí dos veces”.

Fue entonces cuando Ardohain reclamó el tiempo que tuvo que esperarla afuera: “¡Cuatro horas afuera estuve!”. La conductora relató que, mientras Barbie disfrutaba del juego, ella soportaba el frío en la entrada, esperando que salieran.

Lejos de sentirse culpable, la presentadora se justificó con una sonrisa: “Es más, los hijos de Caro debutaron conmigo”, en referencia a que los niños de Pampita se animaron a la atracción extrema con ella.

La anécdota continuó con la integrante del jurado relatando en detalle lo que vivió mientras su amiga se subía repetidamente a la atracción. “Me dice: ‘Me voy a subir a este juego’. Yo me quedo afuera feliz. Ola de nieve en Florida. Tres camperas ahí afuera, parada…”. Pero lo más inesperado fue el tiempo que tuvo que esperar: “Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y digo: ‘No sé, la raptaron dentro del juego…’. ¡Se subió, se bajó, hizo la cola de vuelta, se subió de vuelta!”.

Con su característico sentido del humor, la modelo cerró la historia con un comentario irónico: “Soy la mejor amiga que puede tener porque cuatro horas afuera me tuvo”. Simons, sin embargo, no se mostró arrepentida y defendió su decisión de subirse con los hijos de su amiga: “Pero tus hijos lo re gozaron. Estaban chochos de la vida. Con vos nunca lo hubieran hecho”. Pampita, entre risas, concluyó: “¿Dos veces la cola? ¡Pero ni loca!”.