La contundente teoría de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez: “Fondo de olla”

El galopante romance entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Mientras la pareja continúa exhibiendo su noviazgo en redes sociales, Yanina Latorre volvió a analizarlos con una de sus críticas más duras hasta el momento. En esta ocasión, el detonante fue un video en el que la actriz sorprende al futbolista escondiéndose dentro de una valija, que llevó a que expusiera una particular teoría ante las cámaras.

Todo comenzó en LAM (América), cuando Ángel de Brito mencionó el video y le pidió su opinión a Latorre. La panelista no dudó en lanzar su filosa respuesta: “Me pareció un horror, marginal, fondo de olla. Dos bolu… que hacen todo para las redes”, sentenció sin rodeos. Lejos de quedarse ahí, agregó: “¡Llegaron juntos de Turquía! Si vos me decís que hace cuatro meses que no se ven, que tiene el pit… ardido y que ella aparece en una valija… Para mí es ‘filmame, así lo subo a las redes y lo ve Wanda’”.

Y, una vez más, dejó en claro la aversión que sentía por la dupla. En ese marco, la integrante del panel cerró con una frase demoledora: “Esta gente, ¿no puede hacer nada sin filmarse? ¿Por qué?”.

El video de la valija fue publicado en el Instagram de la exCasi Ángeles. En la grabación se ve al futbolista abriendo la puerta de su casa y recibiéndola. Con la ayuda de un amigo, el futbolista intenta ingresarla con cierta dificultad. “¿Qué hay? ¿Ropa?”, se lo escucha preguntar, sin comprender la situación. Mientras forcejean con el equipaje, su amigo intenta justificarse: “El cierre falla, es que es chino”.

Finalmente, al abrirla, la tapa se desploma y, para sorpresa de Icardi, de su interior aparece la artista, sonriente y lista para sorprenderlo. “Con razón”, comenta él, entre risas. La escena, lejos de ser espontánea, despertó suspicacias y fue interpretada por muchos como una puesta en escena planeada para las redes sociales.

No es la primera vez que la panelista dispara contra la pareja. A mediados de febrero, ya había cuestionado su relación en su programa radial en El Observador, criticando la rapidez con la que exponen su romance y la falta de intimidad en sus publicaciones. “A mí, mi marido ni me saludó por San Valentín, ni me dijo nada. Ni subió una foto conmigo. Y yo veo que todo el mundo está ‘mu, mu, mu’ (gesto de besos)”, ironizó en aquel momento.

También puso en duda la veracidad de los sentimientos entre Suárez e Icardi: “En 15 días no hay tanto amor. Vamos a hablar en serio porque le estamos bajando el precio al amor. Hay calentura, recién se conocen, están todos locos, todos despechados”.

Otra de sus críticas más despiadadas llegó cuando la actriz y el deportista compartieron en redes una foto de ambos en la cama, abrazados y con expresiones relajadas. “Esta gente de la novela turca cada cosa que hace se saca una foto y la sube. Yo a la mañana, si me llego a sacar una foto con Diego en la cama, vomita la gente”, lanzó sin filtro.

Luego, desmenuzó la imagen con su habitual sarcasmo: “Vos la ves a la China con una cara de paz. Yo creo que por eso me da bronca. Y él con el ojo cerrado. Aparte, yo miré la foto, vamos a analizarla. Están iluminados. Ella duerme, él duerme casi sentado y duermen relajados”. En ese momento, una de sus compañeras del panel sumó con humor: “Como accidentado duerme uno”.

Mientras la flamante pareja continúa exhibiendo su romance, las críticas no cesan. Con el Wandagate aún latente y una guerra mediática que parece no tener fin, la pareja sigue dando material para la polémica. Y Yanina, con su lengua afilada, no pierde oportunidad de dejar en claro su opinión en cada aparición pública.