Se reanudan las reuniones por la ley de propiedad participada

Largo camino para los ex trabajadores de la fábrica Altos Hornos Zapla. Hace más de 25 años que esperan se ejecute la medida que los beneficia con el Programa de Propiedad Participada. Este jueves se realizó la primera reunión del año de los ext rabajadores de Zapla. Raúl Melo invitó a que sus pares se acerquen a participar para enterarse de las últimas novedades que no son muchas, según Melo. “Esta semana se comunicaron del ministerio, y nos dijeron que entre esta semana y la próxima nos darían información sobre la información para cargar en el sistema los datos de los extrabajadores para ingresar a la propiedad participada. El total que generó el ministerio de Defensa es 3.452 personas, de las cuales faltarían conformar 880 personas en el domicilio. Observamos que son personas que no tienen domicilio en el listado y que sean personas fallecidas o que no residan en la provincia”.

Asimismo, Melo aclaró que los requisitos para inscribirse para titulares se necesita la certificación de servicio, y para herederos se agrega la declaratoria de herederos que emana un juez en un juicio sucesorio. “En el listado hay muchas personas que antes trabajaba en la Dirección General de fabricaciones Militares que dependía de Zapla pero residían en Buenos Aires, y otros en Rosario. Estás personas como no votaban en la provincia no tenían domicilio aquí”.

Por último, Melo dijo que posiblemente tendrán que viajar en Buenos Aires “porque para conseguir cosas tenemos que estar allá, desde aquí no funciona”.