Wanda Nara habló sobre la China Suárez en Turquía: “Hay gente que no es de la familia en mi casa”

Wanda Nara regresó a Turquía en medio del escándalo mediático y judicial que mantiene con su exmarido, Mauro Icardi. Y lo hizo de manera grandilocuente: fue recibida por la organización del sitio que le entregó el Premio a Mujer del Año, en Estambul, y está disfrutando de unos días de relax junto a su amigo y colaborador, Kennys Palacios.

Este viaje de la conductora coincide con el de Icardi junto a la China Suárez. El futbolista se presentó al club que lo tiene contratado, el Galatasaray, para rendir cuentas de su rehabilitación luego de la cirugía de meniscos. Los tres llegaron durante el pasado fin de semana a Turquía. La flamante pareja lo hizo el sábado, mientras que la mediática arribó el domingo por la mañana. Así las cosas, los medios y sus seguidores estuvieron pendientes de cada paso que dieron.

Icardi y su novia se instalaron en la casa que el jugador tiene en una zona exclusiva de la capital turca, que compartió junto a Wanda y sus hijas hasta hace apenas unos meses. Mientras tanto, la hermana de Zaira Nara se hospedó en el hotel Cirgan Palace Kempinski Istanbul, que es el mismo donde se realizó la premiación el lunes por la noche.

Este martes, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, Nara habló con sus seguidores de todos los temas que se presentaron. En un momento, una usuaria de esa red social expresó su opinión sobre las pertenencias que tiene la presentadora en su hogar de Estambul. “Si fuera vos entro y me llevo todo si al fin y al cabo es tu casa también”, escribió. El comentario no pasó desapercibido para Wanda, quien le respondió de inmediato: “No, porque soy respetuosa y como en mi casa hay gente viviendo que no pertenece a la familia prefiero esperar y no hacer otras cosas.” De ese modo, tajante y sin filtro, Wanda habló de la presencia de la actriz en el que fue su hogar junto al padre de sus hijas, aunque no la mencionó directamente.

Cabe destacar que mediáticamente se han formado dos bandos: “team Wanda” y “team China”, en redes sociales. Aunque también esta rivalidad ha llegado a Turquía. Por un lado, los hinchas del Galatasaray, que adoran a Icardi, apoyan la relación del deportista con la actriz. Por otro, una parte del público turco, en especial del sexo femenino, se inclina por Wanda, a quien consideran: “una mujer fuerte y empoderada”. Así las cosas, la conductora disfruta de su visita a la ciudad y aprovecha para pasear y degustar la exquisita comida típica del lugar.

Por su parte, la China también vive unos días de minivacaciones, ya que viajó con su novio y también con su amigo íntimo, Marcelo Latorre. El productor, quien también se aloja en la casa de Icardi, no se separa de la artista, a quien retrata con su cámara cada vez que visitan algún sitio histórico de la ciudad. “La novela turca”, como la llaman sus fanáticos, pronto continuará en el país, ya que tanto la flamante pareja como la conductora de Bake Off Famosos tiene previsto su regreso para los próximos días.

En tanto, la pelea judicial por la tenencia de las hijas de la expareja continúa en Tribunales. Hasta el momento, la medida que había dispuesto el juez Hagopian quedó en suspenso hasta que la Cámara se expida al respecto, ya que el magistrado fue recusado por la defensa de Wanda por presunta vinculación con Icardi. Según Nicolás Payarola, abogado de la empresaria, “Wanda no está en desobediencia por no entregar a las niñas al padre, por esta medida judicial”, pero las abogadas de Icardi opinan exactamente lo contrario y consideran que la mediática debería haber dejado a las nenas al cuidado de su padre en la fecha estipulada.