Hace un año que una baranda del Puente San Martín está «atada con alambre»

Residentes del barrio Chijra vienen solicitando mayor seguridad, mantenimiento en el puente y bacheo de calles. Hace un año atrás un remis protagonizó un siniestro vial chocando contra las barandas del Puente San Martín. A raíz de esto, las barandas quedaron inclinadas y en mal estado. Y lo único que se atinó a hacer en el lugar para reparar el daño fue poner una malla metálica atada con alambres.

Un vecino de la zona brindó sus impresiones. “Este es un puente que está desde el año 1979 y está muy deteriorado. Es un peligro porque vemos la baranda con una malla agarrada con alambres. Este puente se va deteriorando más por el abandono del municipio”. Pero también tenemos otros problemas y es el deterioro de las calles que conectan a Chijra con los barrios Los Perales y La Viña. Lamentablemente es el abandono del municipio que cobra impuestos y parece que se olvidan de la circulación del puente que es bastante fluida, hay hierros salidos que si unos los agarra directamente rompe las cubiertas y, ¿quién se hace cargo?.

Hay que empezar accionar, porque ellos accionan con nosotros con multas, infracciones, pero lamentablemente estamos abandonados. Asimismo, precisó que falta seguridad en el puente ya que hay 12 farolas que están sin funcionar. “Acá permanentemente hay robos, no solo en la madrugada, sino también en la tarde y ahí ya sería responsabilidad del Gobierno de la Provincia que no se hace responsable de la seguridad. Hay policías que están como estatuas”. También relató que el puente senador Pérez cuenta con el mismo estado de abandono. “Se ven hasta la barra de los hierros que sostienen a ese puente y eso que es más nuevo que el puente San Martín, entonces me pregunto a donde está la garantía de circular”.

Inseguridad en la zona

Por otra parte solicitó seguridad para la zona ya que consideró al sector como una “zona perdida y liberada. Yo vivo a media cuadra de la comisaria y me robaron la batería del auto, a la misma policía le robaron una moto”. “Yo sufrí dos robos en menos de 6 meses, va la policía, te toma la denuncia, te piden que averigües datos del robo y cuando llevo una respuesta, te dicen, después vemos”.