Rodrigo de Paul admitió el grosero error que cometió con Camila Homs cuando la engaño con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul es considerado por muchos uno de los futbolistas más importantes en toda la historia de la Selección Argentina. Lo hecho en estos últimos años por el elenco albiceleste, habiendo ganado un bicampeonato de América y una Copa del Mundo, lo depositaron en lo más alto.

Pero su pasado mediático con Tini Stoessel y Camila Homs, durante un largo tiempo lo llevaron a estar en la mira. Particularmente por cómo finalizó su relación con la modelo, envuelto en fuertes rumores de infidelidad junto a la cantante, posteriormente a ello se desarrollaron varios escándalos.

Eso llevó a que con Stoessel nunca pueda acoplarse la relación y el romance duró mucho menos de lo esperado. Pero si de algo está totalmente arrepentido de Paul, es de no haber hablado a tiempo y desactivar una serie de situaciones que se dieron.

En una charla que tuvo con el Pollo Álvarez para Infobae, el jugador del Atlético de Madrid se sinceró totalmente. Abriendo su corazón, contó algunos detalles de esos momentos duros que vivió, que lo marcaron y por sobre todas las cosas, le enseñaron.

Qué dijo Rodrigo de Paul sobre su separación

“Muchas veces me preguntaste si en la vida yo me arrepentí de algo, entonces te voy a responder. Te acordás que yo te mandé un audio en 2021 sobre la separación?”, llegó a comentarle el ex jugador de Racing y Udinese al Pollo.

Álvarez, recordando esa situación, le respondió: “Me acuerdo, y me dijiste que al final no lo publique”. Sin embargo, la explicación de De Paul a esto tiene todo una argumentación y que hoy, ya con el diario del lunes y viendo la foto completa, lo llevaron a cambiar de opinión.

“Sí, jugábamos en unos días, iba a ser un escándalo. Bueno, muchas veces me digo ‘por qué no lo dejé que ese audio lo saque al aire’, me hubiese ahorrado tantas bolude… que salieron”, sentenció el futbolista con una honestidad brutal.