Irritación ocular, principal consulta a los oftalmólogos en el carnaval

El carnaval es un festejo especial en la región, y jugar con talco, papel picado, espuma y hasta pintura, es habitual. Estos productos pueden producir irritación ocular en caso de ingresar a los ojos, y hasta producir lesiones a corto plazo.

Ana Berrafato es oftalmóloga (MP 2578) y aseguró que en esta época las consultas son más frecuentes. “El paciente viene con los ojos súper inflamados, con conjuntivitis, infectados y lastimados. No hay que llegar a esa instancia”, insistió.

“A veces no nos llegan inmediatamente después del carnaval, nos llegan a la semana, a los días cuando ven que el proceso no mejora”, lamentó, y dijo que cuando algunos de estos productos ingresan a los ojos, es vital la asistencia al centro de salud o médico de hospital o clínica.

Irritación ocular en carnaval

“No quedarse con eso, porque ellos le van a brindar los primeros auxilios con lo que puedan ayudarlos y asistirlos”, y recomendó que después visiten a su oftalmólogo para “realmente hacer un examen de los ojos y ver en qué condiciones quedaron después de ese accidente”.

“La primera medida cuando entra algo al ojo, es lavar los ojos con agua limpia que tengamos a mano. Si no tenemos agua limpia, acudir inmediatamente al centro de salud más cercano que tengamos”, además dijo que no debemos hacer.

“No refregarse los ojos, no frotarnos. Lo mejor es, si no tenemos agua, cerrar los ojos e ir inmediatamente al centro de salud más cercano”, pero aconsejó no exagerar con el lavado. “No vamos a inundar los ojos de agua, ya que el talco puede generar aglomeración como tipo de engrudo en las pestañas y uno se sigue refregando”.

Cómo evitar estos incidentes

“Esto se evita usando protección ocular. Lo ideal sería el antifaz que todos conocemos acá en Jujuy, que es bien cubritivo, que nos cubre toda el área ocular, todo lo que es la zona de los ojos y de la órbita que es todo esto, como si fueran las antiparras que usamos para ir a natación o para ir a nadar, eso es lo ideal”, dijo Berrafato.

“Usar un anteojo puede proteger si viene de frente, pero si viene de los costados, de cualquier lado, entra lo mismo. Entonces, algo que cubra bien los ojos, esa es la medida preventiva”, agregó la oftalmóloga, quien pidió especial protección para los niños.

“También participan del carnaval, les gusta, vuela el talco, vuela la espuma, lo que sea, y ellos son chiquititos y por ahí nosotros no recibimos nada o los esquivamos, pero ellos reciben todo. Entonces también tener cuidado y a ellos comprarles protección específica”, subrayó.

Aseguró que más allá de las primeras medidas de auxilio, en caso que entrara el producto que sea en los ojos, “si persiste el ojo rojo, colorado, empieza secreción, tipo pus, y no tiene una buena evolución, sí o sí hay que consultar a su oftalmólogo de cabecera para hacer ya un examen más profundo y ver el tratamiento específico”, cerró.