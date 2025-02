Un puente está a punto de caerse en el ingreso al barrio 9 de Julio

Más sectores de la capital jujeña exponen sus reclamos y necesidades. La presidente del Centro Vecinal del barrio 9 de julio, Carmen Martínez, relató la problemática que viven debido al mal estado de un puente, en la avenida Flor del Pago, columna vertebral de la popular barriada.

“Los vecinos están angustiados por el hecho de que si se cae el puente se rompe la cañería de gas, agua y las cloacas, lo que significaría un total desastre. También está comprometido un poste de luz porque el pozo que da desde abajo esta todo hueco. Nosotros desde el sábado que estamos gestionando con diversos organismos del estado, pero más allá que nos hayan respondido todavía no han venido a trabajar. El concejal Lisandro Aguiar me respondió y me dijo había mandado personal para hacer un informe, Recursos Hídricos también vinieron a ver y hacer una inspección y nos dijeron que iban a volver en la semana, pero hasta ahora no se ve nada. Toda la defensa de gaviones se ha caído, se ha dado vuelta y se ha roto, esta defensa tenía más de 20 años y fue una obra realizada con el esfuerzo de los vecinos”.

Además precisó que una cuadra más abajo del badén hay un puente pasarela que une el barrio 9 de Julio con el asentamiento Ascasubi el cual tiene todas las defensas de gaviones destruidas y el agua está socavando el costado de dicha pasarela. Es preocupante porque cuando llueve los remises no quieren entrar al barrio porque se los lleva el agua que baja con mucha fuerza desde la avenida 65 desde Campo Verde.

“Nosotros creemos que esto pasa porque en todo el barrio no hay desagües, el único desagüe es el arroyo, toda el agua que baja de Campo Verde, el barrio Obrero o Minalea desemboca en este arroyo. Sumado a esto la deforestación que hay en barrio Obrero hace que se pierdan los absorbentes naturales, más el pavimento que no retiene nada, el agua baja con fuerza”.

Esto sirve de llamado de atención al ministerio de Infraestructura de la provincia porque Jujuy ha crecido bastante y no se han realizado obras en paralelo. No puede ser que el único desagüe del lugar sea este para la gran cantidad de familias. Este es un trabajo que se deben involucrar varios organismos, municipio, Recursos Hídricos, Gasnor, Agua Potable. Reunir todo esto cuesta pero y sobre todo cuando hay funcionarios que no tienen la voluntad de trabajar ni de juntarse.

Por otra parte, reclamó que con los organismos de la provincia les resulta muy difícil trabajar porque hasta el momento no les han dado soluciones, “inclusive cuando vino el exgobernador Gerardo Morales al centro vecinal había pedido que iluminen la cancha de Vialidad y prometió que además iba a ser pública, hasta el día de hoy nada, los vecinos no tenemos acceso porque más allá de que no sea privada los dominios los tiene Vialidad y ellos tienen el predio cerrado”.