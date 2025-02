El “Lobo” jujeño define hoy el once titular para conseguir la primera victoria del año

Gimnasia de Jujuy se prepara para disputar su tercer encuentro en la Primera Nacional, correspondiente a la Zona B, con la intención de sumar su primera victoria del torneo. Tras cosechar dos empates en sus primeras presentaciones, el equipo dirigido por Matías Módolo recibirá a Talleres de Remedios de Escalada el próximo domingo 23 de febrero a las 17 horas en el estadio 23 de Agosto. El encuentro contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por los asistentes Hernán Vallejos y Federico Cuello.

El “Lobo” viene de igualar ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y busca sumar de a tres en casa. Durante la semana, el equipo trabaja en la preparación del partido sin indicios de modificaciones en la alineación titular. En tanto, su rival no comenzó de la mejor manera el campeonato, ya que perdió sus dos primeros encuentros, lo que generó un clima de disconformismo dentro del plantel y la necesidad de mejorar su rendimiento. En cuanto al once titular, hoy habrá un ensayo para definir y si bien todo presume que podrían ser los mismos protagonistas del último partido, no se puede descartar la inclusión de Rodrigo Velázquez en cuenta de Fernando Duré o Daniel Juárez.

Hasta el momento, Gimnasia de Jujuy y Talleres de Remedios de Escalada se enfrentaron en cuatro oportunidades. El elenco jujeño domina el historial con tres victorias, mientras que el restante fue empate.

El último cruce entre ambos se dio en octubre pasado en Buenos Aires, donde Gimnasia se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Dematei en el minuto 21 del segundo tiempo. Por su parte, el último enfrentamiento en Jujuy ocurrió en la fecha 17 de la primera rueda del torneo anterior, con un triunfo 2 a 1 para los dirigidos por Módolo. En esa ocasión, Emiliano Endrizzi y Francisco Molina marcaron para el conjunto jujeño, mientras que Diogo Guzmán descontó para la visita.

Con este panorama, Gimnasia buscará aprovechar el mal momento de su rival y hacer valer su localía para conseguir su primer triunfo del campeonato.