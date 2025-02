Exigirán que los sueldos igualen a la canasta básica

Hoy martes se retoman la ronda de negociaciones paritarias entre gremios docentes y el gobierno provincial. Mariano Ortiz, secretario gremial de CEDEMS, informó que durante la primera jornada institucional del año, llevan adelante un cartelazo para manifestar que es lo que están pidiendo los docentes de nivel medio y superior de la provincia en la reunión de negociaciones paritarias con el gobierno que se llevará adelante mañana desde las 9 de la mañana. “Nuestros pedidos se basan en dos ítems, primero que el nuestro salario sea igual a la canasta básica porque consideramos que los números inflacionarios no son reales tenemos suba de combustibles, suba de la carne que andan rondando un 30% o 40% y nos dicen que la inflación llegó al 2,2%. No estamos viendo que los números que manejan de manera oficial coincidan con nuestra realidad. Sube el boleto, sube la carne, sube el combustible, por lo que pedimos que nuestro salario básico, el equivalente a un cargo de maestro de grado o un docente con 15 horas cátedras, sea igual a la canasta básica porque estamos bastante más abajo que eso”. “Y el otro de los pedidos, es algo que el Gobierno Provincial reconoció y nos dio la razón, es que haya igualdad en la liquidación entre el nivel primario y nivel secundario, porque descubrimos que nivel primario tenía sobrecobro en ciertos ítems y el secundario no. Por ejemplo, atención a la diversidad, recategorización de cargos jerárquicos, (secretarios, directivos), en primaria tienen una recategotización a partir de la jornada extendida que nosotros también la tuvimos a ese cambio de jornada pero no el aumento salarial. A su vez, pedimos que se respete el acuerdo paritario de julio de 2023, donde se le pagaría 18 horas cátedra a los preceptores, algo que se había hecho en la liquidación y después volvieron de nuevo a las 15 horas cátedra generando perjuicio e incertidumbre entre los compañeros. Otro punto es que se reconozca la misma zona porque tenemos casos de colegios donde la escuela se reconoce a la escuela primaria con un 80% de zona y colegio secundario que está al frente solo un 20%. En educación en contexto de encierro, primaria cobra por insalubridad y secundaria no”.

“Nosotros ya presentamos hace dos semanas nuestros pedidos para estas negociaciones paritarias, así que esperamos la respuesta del ministerio economía de que es lo que ellos consideran. Luego se debatirá en asamblea si los números que ellos proponen serán aceptados o no, pero hasta el momento no tenemos una oferta concreta por parte del gobierno así que estamos en vilo. Así que mañana estarán nuestros secretarios con nuestro pliego de peticiones que se consensuó tras una reunión con otros gremios como UDA, ASDEA y SADOP.” A su vez remarcó que el gobierno de Milei dijo que no va a aprobar acuerdos paritarios que superen en 1%, por eso vamos a ver cómo responde el gobierno de Jujuy con respecto a los lineamientos nacionales, el año pasado fueron bastante obedientes y la oferta no superó el 2%, este año esperemos que sean independientes y sepan reconocer y valorar el trabajo de todos los docentes y el personal de la administración pública, porque vemos que la situación económica es cada vez más complicada y la gente no puede llegar a fin de mes y pagar una boleta. “Esto nos preocupa por nuestros salarios y el salario de los padres de nuestros alumnos, el año pasado a los chicos les costaba mucho llegar, se siente una recisión económica importante que solamente el aumento salarial y la reactivación de la obra pública mejorarían la situación de todos los jujeños”. “Con el tema del abono docente del nivel secundario, tuvimos una reunión con la gente de transporte escolar, porque nosotros le planteamos que nuestro año laboral, no es igual al año calendario. Desde el ministerio habían dado de baja las excepcionalidades de abonos en el mes de diciembre, pero nosotros trabajamos desde febrero con jornada institucional, mesa de exámenes, reuniones de trabajo por áreas, hasta el 28 de febrero y no teníamos los abonos cubiertos porque cometieron un error desde el gobierno de dar de baja las excepcionalidades de abonos, pero por suerte pudieron darnos una prórroga hasta el ICL 2025, cuando tenemos que volver a hacer los trámites”. Con respecto al estado de los colegios, dijo que van a realizar un relevamiento de las instituciones para ver si están en condiciones. “En el caso del colegio Nacional 2, donde yo trabajo, hubo goteras, se cayó el cielorraso en la parte de dirección que se deber arreglar. De todos modos ese es un trabajo que lo vamos a llevar a partir de hoy”. También, agregó que durante la jornada institucional de hoy se abordarán lineamientos prioritarios, alfabetización, respeto de la diversidad, organizar trabajos para la semana que viene, rendimiento del año pasado, alumnos aprobados, desaprobados, deserción escolar. Luego viene la segunda parte del trabajo que es empezar a las planificaciones, proyectos académicos, entre otros.

Por último, informó a los afiliados que el 26 de marzo se realizarán las elecciones en el CEDEMS donde participarán dos listas.