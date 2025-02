ADEP otra vez afuera de las paritarias: no participará de la mesa técnica

Cuando iniciaron las negociaciones salariales de este año, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) se quedó sin representación debido a su acefalía. Quienes integran la Lista 5 Naranja habían presentado un pedido para participar mediante un delegado paritario, pero dicho planteo fue rechazado por la Secretaría de Trabajo.

El referente del mencionado espacio, Guillermo Duarte, señaló que pidieron la revisión de tal medida al adjuntar todos los documentos necesarios pero no obtuvieron respuesta alguna y quedaran una vez más afuera de la mesa técnica prevista para este martes.

“En el día de mañana (por hoy) se realiza en el marco de la paritaria una mesa técnica en el que han sido convocados distintos gremios docentes, ADEP debido a la acefalía por la que está transitando no tiene participación hasta ahora y no va a tener participación en esa mesa técnica. Nosotros habíamos respondido la resolución que nos había entregado la Secretaría de Trabajo de la provincia donde decían que no iban a hacer lugar a los delegados paritarios porque no estaban las actas y desconocían la veracidad de ellos. Nosotros respondimos las notas, adjuntando las actas y el listado de los delegados escolares de la provincia cuyo mandato se vence el 5 de abril para que pudieran tener en forma fidedigna la información e hiciera lugar porque entendemos que al ser el gremio más grande de Jujuy, es de vital importancia participar de la mesa técnica pero hasta este lunes no hemos sido convocados”.

“De todos modos, mañana un grupo de colegas que trabajan en contra turno y provisionales reemplazantes se van a hacer presente para pedir como último intento para ingresar a la mesa técnica los delegados paritarios elegidos democráticamente. Tenemos el antecedente de CEDEMS que cuando estuvo acéfalo, pudo ingresar con delegados paritarios a las negociaciones salariales”, relató el maestro. Por otra parte, el referente docente dijo que esperan celeridad respecto a una respuesta de Nación a sus planteos.

Reclamos docentes

En el marco del planteo de ADEP, docentes del sector expusieron sus necesidades. Una educadora de primaria comentó de forma personal cómo los afecta que no tengan representantes en la negociación de paritarias señalando que los docentes llegan al 15 de cada mes y viven endeudados.

Por otra parte, una docente jubilada planteó la necesidad de lograr una mejora salarial para los activos, ya que los pasivos dependen de los porcentajes que se logren en paritarias. Expuso que las escuelas albergues anexos cambiarían a jornada completa y por otro lado criticó el cierre de escuelas nocturnas.