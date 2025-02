Melody Luz contó la discusión que tuvo con Alex Caniggia cuando criticó a Lali Espósito: “Ese es mi límite”

La relación entre Alex Caniggia y Melody Luz comenzó dentro de un reality show y a la vista de todos, pero a medida que fue avanzando, decidieron resguardar su privacidad lo más que pueden. De aquel flechazo en El hotel de los famosos a la tranquilidad que se potenció con la llegada de su hija Venezia, siguen construyendo un vínculo en el que pocos creían.

En este panorama, Melody se animó a ir a El ejército de la mañana (Bondi Live), y reveló algunos detalles de la convivencia. La bailarina contó cuál es uno de los temas que no puede hablar con el padre de su hija y el gran desacuerdo que tuvieron a causa de uno de los polémicos videos que el mediático suele compartir en sus redes sociales.

Alex es conocido no solo por ser el hijo del Pájaro Caniggia y de Mariana Nannis, sino por su actitud irreverente, ostentando el dinero y las propiedades que tiene. Desde que ganó Javier Milei las elecciones presidenciales, hizo extensiva su verborragia para apoyar las ideas libertarias. “Siempre se arman quilombos con él, es lo que busca”, confesó Luz en el programa de streaming, asegurando que se trata también de un papel que montó su pareja.

Ante la pregunta de Pepe Ochoa, Melody develó algunas charlas que tienen antes de publicar el material: “Me dice ´Mira, quiero grabar este video´y yo le digo ´¿Estás seguro pa?´y cuando me contesta que sí, ya sé que lo va a hacer, entonces le digo ´¿Querés que te grabe?´“. Sin embargo, no tardó en aclarar que piensa diferente al Emperador: “De ahí a que este de acuerdo es otra cosa. Somos muy distintos, somos medio el Ying y el Yan. No pienso como él en un montón de cosas ni actuaría como él“.

“Todo el mundo que ha compartido con él me habla de una persona sensible, profunda, buena y lleno de buenos modales, ¿por qué elige ponerse en ese lugar?“, quiso saber Ochoa y entre risas la exparticipante del Bailando confesó que es una pregunta que se hace todos los días: ”Le gusta la polémica, que se hable de él“.

Esta diferencia a la hora de expresar sus ideas y mostrarse en las redes generó una pelea, especialmente luego del enfrentamiento de Alex con Lali Espósito y Pedro Rosemblat. “Cuándo se metió con Lali yo me calenté, le paré un poco”, aseguró Melody. La referencia se remonta a cuando Alex subió un video sumándose a las críticas del Presidente a la artista, y en el que lanzó una serie de acusaciones y comentarios que generaron gran revuelo: “Para vos zurdita, escuchá bien. Mirá, chichón de baldosa, este es el panorama. Una vez te nombró el Peluca, ya tuviste tu minuto de fama”.

Ponete a laburar, yo te aviso cualquier cosa si me hace falta una mucama”, cerró, sin bajar el nivel de violencia de su discurso. La actriz y cantante no le respondió a esto, aunque sus seguidores se tomaron el tiempo para dejar en claro que la apoyan en cada paso que da.

En el estudio de Bondi, Melody explicó por qué defendió a la cantante. “Consumí toda la vida a Lali, Rincón de Luz, Casi Ángeles, me la he cruzado, he trabajado con ella y me pareció lo más del mundo, así como la ves, es», enumeró y agregó: “En su momento le dije ´che, no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repitas un speech. Todo bien que te guste Milei, pero este es mi límite´“.

Esto generó una pelea, que derivó en una solución práctica, al dejar en claro que hay dos temas de los que prefieren no tocar en su hogar: “No me entendió y por eso en casa intentamos no hablar de Lali ni de política, yo sigo con mis ideales”, concluyó.