Feriantes de Palpalá sufrieron subas de hasta 300% en el alquiler de sus puestos

Feriantes del barrio 18 de Noviembre de Palpalá llegaron este jueves hasta la intendencia para buscar una solución ante excesivo aumento en los impuestos que les cobran mensualmente.

Una de las trabajadoras del sector indicó que: “Nos han aumentado casi un 300% el monto mensual de un puesto en la feria. Hay puestos que pagaban $1.900 por día y mensual eran como $20.000, con la actualización ahora tienen que pagar $130.000 el mes en algunos puestos en otros es más”. Asimismo agregó que: “esa plata no vuelve en mejoras para el predio, cuando llueve esto es un barrial, nos ponen ripio, no tenemos baños, los postes de los puestos están inclinados, son todas cosas que hemos solicitado y no tenemos ninguna respuestas en los años que venimos reclamando”. También remarcó que el municipio no cumplió con el desmalezamiento del lugar y por la cercanía con un arroyo han encontrado diversas alimañas como víboras.

Otra emprendedora que cuenta con un puesto en el lugar dijo que están protestando por la suba de los alquileres en el predio: “yo mensualmente pagaba $12.480 y ahora tengo que pagar $37.195, hay puestos que son más grandes y es mucho más la suba. Nosotros estamos olvidados en la feria, no contamos con seguridad, no hay baños pese a que venimos reclamando hace 3 años, hasta ahora no hay solución, muchas veces tenemos que entrar al baño de los varones por qué no abastece un solo baño para las mujeres”. A su vez indicó que en el predio trabajan alrededor de 300 feriantes que pagan un alquiler. “Nosotros quisiéramos saber a dónde va a parar todo ese dinero ese”. Además denunció que hay gente que se pone a vender delante de la feria y no paga alquiler. “Nosotros a la encargada de la feria le vivimos reclamando, pero siempre nos pedía fotos y pruebas de quien le pasaba la luz para realizar el reclamo ante el municipio. Pero nunca hubo una solución ni la va haber ya que nos enteramos que ellos mismos le están cobrando $3.000 a esa gente”. Es impresionante el olvido del intendente para con nosotros que también somos palpaleños, pagamos nuestros impuestos y aportamos.

Cabe destacar que con las fuertes lluvias registradas durante estos días algunos puestos sufrieron grandes destrozos, “el intendente nos prometió la construcción de naves para mayor comodidad y no hizo nada, si él hubiese realizado las obras no hubiese pasado todo esto. Los feriantes sufrimos el calor, el viento, la lluvia y el frio.”

Otra comerciante precisó que en el mes de enero pagaba $1.690 por día y al mes casi $21.000, ahora el municipio quiere que pague más de $135.000 al mes. “Cuando fui a reclamar buscaron mil excusas para justificar su aumento. Nosotros, por nuestra cuenta queríamos realizar algunas obras como el techado con chapas, pero el municipio nos dijo que nos hagamos responsables ante posibles robos”.

También relató que: “la otra vez por el viento se voló una carpa entera, el viento arrancó los postes y debajo de esa carpa había una señora que estuvo inconsciente como 20 minutos por los golpes”.

Otro hecho preocupante que se registro en la feria es una persona apuñalada, “yo digo, ¿Dónde está la seguridad?, y cuando hablé con el director de Rentas me dijo que eso pasa el cualquier lado”, finalizó la vecina.