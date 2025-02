La estrategia de Mauro Icardi para divorciarse de Wanda Nara: por qué quiere llevar el caso a la Justicia italiana

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos dignos de una novela de alto voltaje. Pero ahora, un nuevo escándalo sacude la ya turbulenta separación: la aparición de Keita Baldé, el futbolista senegalés con quien la mediática habría tenido un affaire mientras aún estaba casada con Icardi.

El triángulo amoroso estalló en los medios europeos con declaraciones explosivas, y en Mañanísima (El Trece), Estefi Berardi reveló detalles impactantes sobre el caso. Según la panelista, el futbolista argentino no solo quiere divorciarse de Wanda, sino que busca hacerlo en Italia por un motivo clave: si logra probar que ella le fue infiel, podría anular la división de bienes que firmaron hace tres años.

“Yo hablé con Wanda sobre este tema en su momento y ella me aseguró que cuando estuvo con Keita Baldé, ya estaba separada de Mauro”, contó Berardi. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando apareció en escena la ex pareja de Keita, Simona Guateri, quien hizo declaraciones en la televisión italiana que pusieron en duda la versión de la empresaria.

Guatieri dio una nota desde el estudio de Verissimo, ciclo de las tardes del Canale 5, en donde apuntó contra Wanda e Icardi, a quienes acusó de mediatizar la infidelidad de su marido para perjudicarlo a él a nivel profesional. Keita, por su parte, también dio su palabra al programa.

“Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados. Este jueguito de Wanda y Mauro no pertenece a mi vida”, lanzó el excompañero del Inter de Icardi.

“Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz…”, afirmó, en alusión a las fotos y videos en los que aparecen juntos. “No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida”, señaló, lamentándose luego de que su pareja, una influencer vinculada al mundo de la moda con quien tiene dos hijos, contó que estaban separados, pero que estaban buscando recuperar su familia.

“Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho aceptar todo esto, pero sabía que tenía que hacerlo por el bienestar de mis hijos”, expresó Guatieri. “Keita y yo estábamos casados y teníamos dos hijos. Todo se vino abajo cuando descubrí lo que había sucedido”, arrojó.

Según la exconductora de Bake Off Famosos, no hay lugar para las especulaciones: tiene pruebas contundentes para demostrar que todo ocurrió cuando ella y el delantero del Galatasaray ya habían tomado caminos separados. “Me dijo: ‘Yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo, hay cámaras donde se lo ve a Keita entrar a mi casa. Las fechas me coinciden y voy a ir a la justicia italiana con todo esto’”, reveló Berardi.

Pero lo más fuerte llegó después. Según explicó la panelista, el divorcio en Italia podría traerle a Icardi un beneficio económico millonario. “Si Mauro logra comprobar que Wanda le fue infiel, algo que en Argentina no tiene consecuencias legales, en Italia sí podría cambiarlo todo: el juez podría anular la división de bienes”, detalló.

En medio de esta guerra mediática y judicial, Wanda ya avisó que no se va a quedar callada: “El que habla último es el que mejor sale beneficiado”, habría dicho la empresaria, al dejar en claro que está lista para defenderse con uñas y dientes.

La historia sigue sumando capítulos, y mientras en Europa la controversia no da tregua, en Argentina y Turquía todos están atentos a los próximos movimientos de esta separación que tiene de todo: amor, traición, intereses millonarios y una disputa que promete no terminar pronto.