La millonaria demanda de Wanda Nara por las mentiras de Keita Baldé y Simona Guatieri

El culebrón mediático que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi tejió un nuevo capítulo por estas horas. Más allá de las cuestiones privadas y públicas que tanto la mediática como el futbolista viven en sus respectivas vidas, este sábado explotó una verdadera bomba tras la entrevista que dio Keita Baldé, uno de los muchos integrantes de la novela.

Aunque sucedió a miles de kilómetros de distancia, Keita fue clave dentro de la tóxica historia de amor entre Wanda y Mauro. De hecho fue él quien, luego del recordado episodio del WandaGate de 2021 con la China Suárez como la tercera en discordia del matrimonio, fue parte de la venganza que la mediática tuvo contra su esposo en medio de la separación.

El affaire entre Wanda y Baldé sucedió en 2022, pero el futbolista senegalés se hartó de las especulaciones -a pesar de que la mediática misma confirmó haber estado con él- y por estas horas dio una nota en la TV italiana. En esta sintonía, , la esposa del jugador, también habló del daño que le provocaron tanto la la empresaria como Icardi a su familia. Pero todo esto obviamente iba a tener una pronta respuesta.

Es que Wanda no se guardó nada y por estas horas salió a responder a todo a través de su cuenta de X. “Chicas miren que no le tengo miedo a nada. Pero el pánico a un hombre despechado sí …. Y me da escalofríos hasta dónde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, comenzó escribiendo en la madrugada de este domingo.

EL DESCARGO DE WANDA NARA CONTRA KEITA BALDÉ Y SIMONA GUATIERI

En un pasaje de su testimonio también apuntó contra Baldé, a quien denominó “el último dolido”, y su esposa Simona por el accionar que tuvieron en la TV italiana: “Tan despechado de mandar a tu ex que pobre ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras porque en Italia si se pagan, y mucho. Ya inicié daños y perjuicios, ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de todo (como siempre). Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho”.

“¿Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan? Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y con esta persona hasta hicimos viajes y tengo pruebas, ¿ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar? A mi nada me lástima porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie, lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor”, siguió Wanda, furiosa con los ataques que recibe.

Luego sumó, definiéndose como una leona -un paralelo con Icardi casualmente-: “Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios solo me defiendo y defiendo mis hijos como una leona. Como lo que siempre dije que era … por eso fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león”.

Tras destacar su amor por L-Gante y lo mucho que aprende de él, Wanda sentenció: “Sé que no necesitas explicaciones, pero si hay algo que no soy es Zorra. Para mí los valores de familia son sagrados, y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. “Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”.