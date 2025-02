Jorge Rial fulminó a Pamela David, tras sus comentarios sobre la detención de Morena

Luego de que Morena Rial volviera a quedar detenida por participar de un robo a una casa en San Isidro, la noticia generó revuelo en todos los medios de televisión. En ese sentido, un comentario que hizo Pamela David sobre la joven no fue bien recibido y su padre, Jorge Rial, salió a contestarle con todo.

Morena ya había estado demorada un par de horas a fines de enero por circular en un auto que era buscado por el intento de robo a una vivienda de zona norte. En aquella oportunidad, iba con su bebé recién nacido, Amadeo, tres hombres y una chica.

En la madrugada de este miércoles, sin embargo, la influencer quedó arrestada nuevamente por presunta participación en un robo modalidad «escruche». Los dueños denunciaron en la Comisaría N° 8 que habían roto una ventana e ingresado a su casa: se llevaron lo que encontraron, alhajas y elementos de valor.

“More Rial pidió trabajo en Desayuno Americano en más de una oportunidad por ser la hija de Jorge y, sinceramente, no se había ganado el lugar por ser la hija de Jorge”, comenzó diciendo David.

Y siguió: “Te ganás el lugar en el panel por lo que sabés hacer, no por ser la hija de Jorge. Y hoy es noticia, por lo que hizo, pero porque es la hija de Jorge Rial. Si no, no sé si le daríamos tanta cobertura”.

Aquellas declaraciones de Pamela le valieron fuertes críticas en las redes sociales, ya que la trataron de “hipócrita” por haber llegado a los medios y a la conducción de grandes programas por ser la esposa del canal América, Daniel Vila.

“De todos los personajes que trabajan en la televisión, ¿justo a ella se le ocurre decir esto?”; “El chiste se cuenta solo”; “El nepotismo en su máxima expresión, ¡una caradura total!”; “Arrancó por linda y aprovechando los beneficios de acompañar a un par de señores con poder” y “Talento para comerse uno de los dueños del canal”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron, además de quienes recordaron sus comienzos en el reality El Bar y sus desnudos en medios.

La dura respuesta de Jorge Rial a Pamela David

Luego de que se hiciera conocida la noticia de la detención de Morena, Jorge Rial apareció en varios medios para dar su palabra. En ese sentido, al aire de Argenzuela (C5N), el conductor se refirió al respecto y le respondió a Pamela David.

Tras defender a su hija, lanzó: “Me afecta nada más la gente que me conoce, las redes sociales son anónimas, por lo tanto no. Algunas cosas puntuales leí de algunos que me encargaré de ellos, incluso personalmente, cuando esto pase”.

“Escuché algunos conductores hablando de merecimientos para llegar a ciertos lugares cuando llegan por acostarse con los dueños de los medios”, siguió Rial, apuntando directamente hacia Pamela.

Y sumó: “Me voy a poner a hilar fino en su momento y a algunos les voy a contestar, no es el momento ahora. Pero también esto que le pasa a mi hija tiene que ver con algún canal de televisión que alimentó y le pagó plata para que hablara mal de mí. Alimentaron al monstruo y ahora ella está sufriendo”