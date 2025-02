La ministra de Educación remarcó que el pago de la Cooperadora no es obligatorio

La ministra de Educación, Miriam Serrano, habló de la postergación del inicio de clases y los motivos de su decisión. Pero además, informó que luego de haberse reunido en jornada institucional con diversos directivos les recomendó y pidió que: “este año no nos pongamos a trabajar con cooperadora. El año pasado hemos acompañado a muchas instituciones a regularizar su situación, en algunos casos cooperadoras que estaban funcionando pero no tenían personería jurídica y toda su conformación de acuerdo a la ley. También acompañamos a aquellas instituciones que tienen la intención de poder regularizar o armar su cooperadora”. Agregó que: “para nosotros el rol de la familia y la colaboración a través de la cooperadora es muy importante y es voluntaria. Siempre lo recalcamos, pero siempre es bienvenida porque nos ayuda, ya sea, con recursos de mano de obra o algún acompañamiento, porque la educación la necesitamos también de la mano de la familia y la comunidad, por ello la cooperadora cumple un rol muy importante”. Y remarcó: “el pago de la cooperadora el voluntario y se puede acordar. Bajo ninguna circunstancia, ningún directivo, supervisor o docente puede impedir el ingreso del niño, ni amenazar por qué no paga la cooperadora”. Además, pidió que si eso ocurre, le pueden hacer llegar esa situación personalmente y lo va a solucionar: “no está permitido bajo ninguna circunstancia limitar el derecho a la educación de nuestros niños y niñas por qué no se paga la cooperadora, es un acto voluntario”.