Jorge Rial habló de la nueva detención de su hija Morena: “Se tiene que hacer responsable”

Morena Rial fue detenida esta madrugada en el marco de una investigación por el presunto robo a una casa. Su padre, Jorge Rial, habló al respecto en su programa de Radio 10 y compartió su mirada sobre la situación.

La palabra de Jorge fue retransmitida en la emisión de Desayuno Americano (video). Ante el micrófono del estudio de radio, expresó: “Mi hija Morena está detenida. Fue ayer, más o menos a las dos de la mañana. Tenía una orden de captura y fue detenida. En este momento está en una comisaría de Capital Federal y, según tengo entendido, va a ser trasladada en unas horas a la provincia de Buenos Aires, que es donde se cometieron los delitos”.

El conductor dejó en claro que no brindará detalles específicos sobre la causa, pero sí quiso explicar su postura ante este difícil momento familiar. “Ya había tenido una detención previa hace una semana también de conocimiento público, fue detenida y liberada. Y ahora, según tengo entendido, es un hecho distinto al de la otra vez. No voy a dar mucho más detalle porque si es cuestión de la Justicia, yo no me quiero involucrar ahí”.

Rial se mostró enfocado en el bienestar de su nieto, quien tiene tan solo unos meses de vida: “A mí lo único que me interesa ahora, primordialmente, es mi nieto Amadeo, que está bien. En un ratito me voy a juntar con él, va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera.” Con un tono severo, continuó: “La resolución obviamente depende pura y exclusivamente de la Justicia, no de mí. Yo lo único que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto, que es lo único hoy, lo que más me importa”.

Las palabras del periodista fueron profundas, marcadas por la resignación de un padre que, a pesar de los desencuentros, nunca dejó de intentar acercarse a su hija. “Ustedes conocen las diferencias ya históricas que tengo con mi hija, lamentablemente, porque se hicieron públicas. Porque yo soy público y porque ella también decidió ese camino de absoluta mediatización de todo”, aseguró ante el micrófono.

Sin ocultar su frustración, hizo una autocrítica sobre su rol como padre: “No les voy a contar todo lo que vivimos, todo lo que se dijo, todo lo que sufrí. La verdad que no hay un manual para ser padre, hice todo lo posible. La crié lo mejor que pude. Tengo dos hijas, las crié iguales. Una es Morena, que tomó una decisión en su momento de ir por otro camino que incluso la llevó a alejarse de mí, porque obviamente yo nunca aprobé esa decisión de ella, de una vida casi marginal”.

A su vez, explicó que nunca dejó de querer ayudarla: “Intenté muchas veces. De hecho, hasta ayer estuve hablando con ella. Nunca la dejé ni abandonada ni a la buena de Dios. Aunque sea con distancia, siempre intenté monitorear y tratar de cambiarle esa actitud, pero son decisiones de vida. Mi hija es mayor de edad y yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Yo también fui víctima en algún momento de estas actitudes marginales y lo sabe todo el mundo. Lo voy a contar ahora, está todo bien, pero también lo fui en silencio”.

A corazón abierto, el presentador expresó: “Obviamente lo que siento ahora es vergüenza. Mi viejo lo único que me dejó fue una máquina de afeitar con pelitos y el apellido. Y yo lo que intenté siempre llevar es más, a veces mejor, a veces peor. Hasta ayer veníamos hablando, intentando, me dijo que ya tenía ganas de reencauzar su vida, de estudiar abogacía. Bueno, me contó un montón de cosas. Yo siempre, y debo reconocerlo, con desconfianza, porque cien veces arranqué cosas con ella, cien veces la apoyé en quinientas cosas y me defraudaba. Pero lo hice porque soy el padre, porque la amo, porque es mi hija y seguramente la voy a seguir apoyando”. En alusión a los delitos de su hija, explicó que nunca iba a “justificarla bajo ningún punto de vista. Está en manos de la Justicia. Es la Justicia la que tiene que decidir cuál es el destino de Morena”.

En ese sentido, aseguró: “La Justicia lo único que hace es interpretar esa decisión de Morena con la ley en la mano. Yo, la verdad, no voy a intervenir para nada. Creo que se tiene que hacer responsable porque es una mujer independiente que tomó decisiones equivocadas en su vida, que decidió escuchar a otra gente y no a los que queremos que le vaya bien”. Y, dejando en claro la vergüenza que siente, reiteró su intención de velar por el bienestar de su nieto. “Yo lo que siento ahora es mucha vergüenza, mucho dolor y sobre todo mucha preocupación por Amadeo, que un ratito va a estar conmigo, y se va a quedar conmigo, como debe ser. Soy el abuelo y soy el único responsable en ese entorno que tiene mi nieto”.

“Así como ella tomó esta decisión tiene que asumir las consecuencias como cualquiera. Lamentablemente, para mí todo es un espanto, es doloroso y bochornoso, pero son decisiones que tomó ella y que yo, obviamente, no solo no acompañan, sino que repudio”, continuó Rial, quien aseguró que hizo lo posible para criar a su hija completamente solo. “A mí la verdad que tener que estar hablando con gente que me cuenta cosas de mi hija, para mí es un horror. A mí nada me sorprende”, expresó, cabizbajo, ante la cámara.

“Y mi hija, que era ávida en dar información, de armar show necesario para alimentar a la audiencia, lo hizo y me usó a mí para despellejarme. Ni siquiera así logró alejarme porque la amo, porque es mi hija y porque, sobre todo, amo a mis dos nietos. Amo a Fran, que vive en Córdoba, hablo con él, está yendo al cole jugando al fútbol, está bien y alejado de esto”, explicó respecto a su nieto mayor, quien vive con la expareja de Morena.

Y, una vez más, aseveró: “Cuando pasó lo de hace una semana. Lo primero que hice fue hablar con el padre para que lo mantenga al margen de todo esto que está pasando, por favor. Y ahora lo que me voy a preocupar, obviamente, es por Amadeo, que en un ratito seguramente me voy a encontrar con él. Vendrá a mi casa. Estará conmigo hasta que esto se resuelva. Tendré que volver a cambiar pañales, que ya me había olvidado de todo eso”.

También destacó el apoyo que tiene por parte de su pareja y su hija menor, Rocío. “Ellas me están ayudando, al igual que un amigo y me están conteniendo. Por eso vine para acá, porque me parece que lo mejor es poner la jeta y hablar para que no haya especulaciones ni nada”.

Al referirse a la repercusión mediática del caso de su hija, el animador dijo: “No me corresponde a mí decirlo públicamente. Seguramente los colegas, los periodistas policiales, lo van a tener y lo van a contar mejor que yo. Tampoco quiero regodearme en esto. Para mí esto es un dolor absoluto”. En ese marco, dejó en claro que tanto él como su círculo cercano la están pasando mal, aunque su red de contención le sirve como sostén para ese momento tan complicado.

“Yo no quiero que haya privilegios. Quiero que sea bien tratada, pero no hacer nada especial. Si cometió delitos, tiene que pagar por eso”, sentenció respecto al tema.