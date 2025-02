Angelina Jolie: «Hubo un momento en mi vida en el que me costaba decir que era artista. Es un concepto que se cruza con el negocio y la fama»

No se pierde una presentación de su último trabajo, esta ‘María Callas’ que nos ocupa, y siempre es la última en marchar de ellas, encadenando charlas con su público. Como dice su alter ego en la película, «me apetecen las adulaciones». Jolie lo explica de otro modo. «He encontrado mi voz», resume en su tono de siempre, pausado, suave y puntuado de tantas sonrisas como silencios. Habla de la voz con mayúsculas, la que la actriz, que no había cantado ni en la ducha, necesitó para transformarse en una de las figuras clave del mundo de la ópera. Y que admite que el bel canto nunca fue lo suyo. Hasta ahora. «Siempre fui más punk. Me gustaba The Clash. Me siguen gustando. Como les pasa a muchos estadounidenses, nunca tuve mucho contacto con la ópera. Pero uno se va haciendo mayor y se abre a otras músicas más capaces de mostrar el dolor», indica la californiana.

Larraín aceleró este proceso cuando le ofreció el papel de María Callas, una figura interpretada en otras versiones por actrices como Jane Seymour (‘Onassis: El hombre más rico del mundo’, 1988), Fanny Ardant (‘Callas Forever’, 2002) o Paz Vega (‘Grace de Mónaco’, 2014) y a la que Meryl Streep estuvo esperando encarnar en la adaptación al cine de la obra de Terrence McNally ganadora del Tony ‘Master Class’, que finalmente se quedó en el limbo. «Llevábamos años hablando de trabajar juntos», explica Jolie con esa coletilla habitual en Hollywood, «y cuando me invitó a ver un preview de ‘Spencer’, me habló de María. Tardé semanas en contestar porque fue honesto al decirme que era necesario que cantase aunque no del todo ¡o me habría asustado más! Pero como dice Callas, todos tenemos una voz, una canción, aunque no se nos dé la oportunidad de encontrarla».

Oportunidades nunca le han faltado a la hija de Jon Voight y Marcheline Bertrand, divorciada de Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton y Brad Pitt, cada uno de sus matrimonios a cual más sonado, y madre de seis hijos. Una vida pública fuente continua de titulares que nunca eclipsó sus logros como artista, actriz, guionista, productora y directora además de filántropa. Eso sí, ahora Jolie llevaba unos años apartada del cine (su último estreno como actriz fue en 2021, en el reparto coral de ‘Eternals’). Como dijo a su paso por el Festival de Venecia, han sido unos años en los que ha necesitado «estar más en casa». Pero ‘María Callas’ y los siete meses de preparación para este papel, le han dado algo más que voz. «No hay tantos momentos en la vida en los que te piden que des tanto. Momentos en los que pensabas que lo habías hecho todo y que te demuestran que no, que te ponen a prueba y que te dan pánico porque cuando creías que ya estabas de vuelta de todo te das cuenta de que quizás no. Me siento increíblemente afortunada porque hasta el último momento no supe que podía lograrlo. Fue un reto en el que, en este momento de mi carrera, nunca habría pensado», se lanza.

Jolie tuvo a Eric Vetro como profesor de voz, el mismo que trabajó con Ryan Gosling, Gerard Butler y Timothée Chalamet cuando tuvieron que cantar. Y su «arma secreta» fue el director, Pablo, dice, el hombre que le dio el espacio necesario para sentirse segura. «Puede que alguien me sugiriera que no podía o, simplemente, me faltó apoyo, o nunca lo intenté, quizás no tuviera tantas agallas como pensaba», se retrata la actriz. Aprender canto fue una liberación donde su familia también tuvo mucho que ver, con sus hijos vigilando que nadie se acercara cuando ensayaba. Pero la verdadera maestra fue la Callas. «Ella dio clases de interpretación, de voz, de ópera. Llamaba a su técnica la chaqueta de fuerzas: aprender la pieza como la escribió el compositor. El sonido, el tono, la respiración, todo. Solo entonces, cuando estás tan metida en ello, dejas entrar tus emociones», explica.

Así llegó Jolie a cantar ópera en La Scala. En total, en ‘María Callas’ interpretó seis arias escuchando la voz de Callas en su oído y con Larraín grabando su voz y sus silencios, sus respiraciones y todos sus sonidos para fundirla con la diva. Un ejercicio en el que la actriz, además de su voz, reencontró su pasión por el arte. «Nunca antes tuve la oportunidad de interpretar a una artista y me hizo ver nuestro trabajo de otra forma. Porque hubo un momento en mi vida en el que me costaba decir que era artista. Soy muy introvertida y había algo en esa palabra que no me gustaba. ‘María Callas’ me ha devuelto el amor por ser artista, un concepto extraño y complicado cuando se cruza con el negocio y la fama, pero que amo en cuerpo y alma y por el que vivimos».

Es difícil no ver las similitudes personales, ambas trabajadoras incansables, disciplinadas, de gran presencia y más misterio. Eso además de sus tumultuosas vidas y la continua persecución pública. «Quizás al ver la cinta la prensa se dé cuenta de cómo su trabajo nos afecta a todos», tira con balas. «Hay más que no diré», adelanta cerrando la puerta a temas personales. «Sí comparto ese otro lado más emocional. Era una persona muy frágil, vulnerable, que nunca dejó que eso se viera», se sincera como si fuera un secreto propio. ¿Otra forma de ser diva? «Siempre fue un término peyorativo en boca de otros. En su caso, es una definición de excelencia», añade. Como agrega Larraín, las flores, los aplausos vienen luego.