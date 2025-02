La angelita y la ex angelita protagonizan un cruce en las redes sociales en el medio de la polémica por el Wanda-gate y las denuncias de Mauro Icardi y La China Suárez a Yanina Latorre.

Estefi Berardi resubió la historia de La China Suárez hablando de Yanina, poniendo “Me suena todo lo que cuenta Eugenia”. Y luego subió otra historia en la que explica el origen de la bata que causo problemas, poniendose del lado de La China y reforzando la acusación de que Yanina Latorre mintió con la información.

Estefi Berardi se quiso aliar con la China Suárez y Yanina Latorre la fulminó: “No hiciste otra cosa que fracasar”

La historia de la China Suárez decía lo siguiente: “EL NIVEL DE OBSESIÓN DE ESA SENORA NO ES NORMAL. TODOS LOS DIAS UNA MENTIRITA NUEVA. PERO DESPUES LLAMA TU ABOGADA AL MIO PARA PEDIRLE POR FAVOR QUE ARREGLEMOS ASÍ NO VAMOS A JUICIO. NUNCA. JAMÁS. VOY A ARREGLAR NADA CON VOS. VOY A IR HASTA LO ULTIMO, ASI TENGA QUE ESPERAR. VOS Y YO SABEMOS PERFECTAMENTE QUE MI JUICIO NO ES SOLO POR HABLAR DE MI VIDA. POR TU CULPA TUVE MÁS DE UN INTENTO DE ENTRADERA EN MI CASA CON MIS 3 HIJOS. TE ENCARGASTE DE MENTIR CON LA CIFRA.REPETISTE HASTA EL CANSANCIO MI DIRECCIÓN.EL COLEGIO AL QUE IBAN A IR MIS HIJOS, LA CUOTA, ETC.”

Yanina Latorre no tiene una muy buena relación con Estefi Berardi, su ex compañera de LAM. Incluso la última ha denunciado en varias oportunidades a Yanina por supuestas injurias y por ensuciar su nombre.

Yanina, quién rara vez se queda las cosas guardadas subió una captura de pantalla de la historia de Estefi Berardi y agregó. “Y miren quien se suma Jajajajaja vio luz y entró. La respuesta a la hiena es fácil desde que te fuiste de LAM no hiciste otra cosa que fracasar. Deberías agradecerle a Ángel de por vida el lugar que te dio: INUTIL” concluyó firmemente Latorre.