Chris Evans negó su participación en “Avengers: Doomsday” y aseguró que está “felizmente retirado” de Marvel

Chris Evans, una de las figuras más emblemáticas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ha desmentido nuevamente los rumores que lo vinculaban con su regreso a la saga para Avengers: Doomsday, la película que marcaría el inicio de la Fase 6 del UCM.

En una serie de entrevistas recientes, Evans reiteró su decisión de no regresar al estudio y aseguró que está “felizmente retirado” del universo de los superhéroes. Como se recuerda, el actor encarnó a Steve Rogers en múltiples filmes desde Capitán América: el primer vengador (2011) hasta Avengers: Endgame (2019).

Los rumores sobre la participación de Evans en Avengers: Doomsday comenzaron a circular con fuerza después de que se anunciaran los planes de Marvel Studios para la Fase 6, que incluiría no solo Avengers: Doomsday, sino también Avengers: Secret Wars.

Luego de que se revelase con bombos y platillos la inclusión de Robert Downey Jr. con un nuevo personaje, Doctor Doom, surgió la probabilidad de ver de vuelta a otras figuras de su generación.

En diciembre, los principales medios especializados reportaron que Evans estaba en conversaciones con Marvel para insertarse una vez más en el UCM.

“Yo no sabía”, comentó Anthony Mackie —quien ahora asume el manto de Capitán América— en una entrevista publicada por Esquire esta semana.

“Hablé con Chris hace un tiempo y el tema no estaba sobre la mesa entonces. O al menos, no me lo dijo. Le pregunté: ‘Sabes, dicen que van a traer a todos para la película. ¿Vas a regresar?’ Y él me dijo: ‘Oh, sabes, estoy felizmente retirado’.”

Mackie, quien será el protagonista de Captain America: Brave New World, agregó que fue su manager quien le mostró la noticia, y resaltó que no tenía más información de la producción.

Evans, quien participó en un breve cameo para Deadpool & Wolverine desde su última aparición como Steve Rogers en Avengers: Endgame, no tardó en aclarar los rumores que lo vinculaban nuevamente al MCU. La misma revista Esquire lo contactó para obtener más información y el actor descartó su supuesto retorno.

“Eso no es cierto”, expresó el actor y agregó: “Esto siempre pasa. Sucede cada par de años, desde Endgame. Simplemente dejé de responder a ello. No estaré ahí. ¡Estoy felizmente retirado!”

A pesar de sus palabras, fans de la franquicia observaron que este tipo de negativas no siempre son definitivas. Uno de los últimos casos fue el de Andrew Garfield, quien negó su aparición en Spider-Man: sin camino a casa (2021) hasta el último momento, solo para sorprender a todos con su regreso.

Avengers: Doomsday estará dirigida por los hermanos Russo, quienes dirigieron las exitosas Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), y su experiencia en estos gigantescos proyectos ha generado muchas expectativas sobre cómo manejarán la nueva película.

Otra figura relevante del MCU, Benedict Cumberbatch, también ha sido noticia en relación con esta parte de la saga. El actor, que interpreta a Doctor Strange, reveló que no participará en la película debido a cambios en los planes de Marvel.

En una reciente entrevista con Variety, Cumberbatch admitió que el personaje de Doctor Strange ya no formará parte de la historia de Avengers: Doomsday (como lo había afirmado en 2024) debido a que “el personaje no se alinea con esta parte de la historia”.

“¿Es este un spoiler? ¡Maldición!”, comentó el británico en conversación con el medio. En su lugar, Cumberbatch se concentrará en Avengers: Secret Wars, donde su rol será bastante amplio. “Es muy importante por la ruta que tomarán las cosas”, añadió.