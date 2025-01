Zapla busca entrenador y define su futuro para el 2025

Altos Hornos Zapla atraviesa un momento clave en su planificación para el 2025. Con la salida de Martín Martos, la dirigencia encabezada por el presidente Daniel Fin se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda liderar el proyecto deportivo del club siderúrgico. Si bien ya recibieron múltiples ofrecimientos, hasta el momento no se ha tomado una decisión final.

Uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el de Carlos Morales Santos, ex entrenador de Gimnasia de Jujuy y con experiencia en el ascenso. Sin embargo, aunque su perfil no parece ser el prioritario para la dirigencia, las conversaciones siguen abiertas y no está descartado.

Desde la comisión directiva prefieren tomarse el tiempo necesario para elegir al candidato ideal, pero la intención es cerrar el acuerdo la próxima semana para que el nuevo DT pueda arrancar la pretemporada lo antes posible. A la incertidumbre sobre la conducción técnica se suma otro desafío: la conformación del plantel. Hasta el momento, no hay certezas sobre qué jugadores continuarán en el equipo ni qué refuerzos llegarán. Con el Torneo Regional Amateur finalizado, varios futbolistas quedaron en libertad de acción y algunos podrían no seguir en el club.

El nuevo entrenador deberá no solo imponer su idea de juego, sino también trabajar junto a la dirigencia para definir qué jugadores serán parte del plantel 2025. Zapla necesita reforzarse en distintas líneas si quiere volver a ser protagonista a nivel regional y aspirar a un posible ascenso en la próxima edición del torneo.