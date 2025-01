General Belgrano inició su pretemporada enfocados en las competencias 2025

Ayer por la tarde, la primera división masculina de General Belgrano dio inicio a los entrenamientos de la semana, con la mente puesta en el crucial enfrentamiento ante Malvinas por los Cuartos de Final de la Copa Federación. Bajo la dirección del cuerpo técnico, el equipo trabajó intensamente en el campo, buscando afinar los últimos detalles para llegar en óptimas condiciones al duelo.

Lo destacado de esta jornada fue la incorporación de un selectivo de jugadores de las divisiones Sub 19 y Sub 17, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar junto al plantel principal. Esta decisión no solo fortalece la conexión entre las diferentes categorías del club, sino que también permite a los juveniles adquirir experiencia y sumar ritmo competitivo en instancias importantes como esta.

Durante la sesión, los jugadores realizaron ejercicios técnicos y tácticos enfocados en la estrategia a implementar frente a un rival exigente como Malvinas, que también llega motivado a esta instancia del certamen. Además, el cuerpo técnico trabajó en aspectos físicos y en movimientos específicos para potenciar el rendimiento colectivo e individual.

La Copa Federación representa un objetivo importante para el “Decano”, no solo por el prestigio del torneo, sino también por la oportunidad de demostrar el crecimiento del equipo en un año marcado por el esfuerzo y la dedicación. Con el respaldo de la hinchada, que promete acompañar masivamente al equipo, el plantel buscará dar un paso más en la búsqueda del título.

El partido frente a Malvinas será una prueba de carácter para el grupo, que cuenta con una mezcla de experiencia y juventud. Los referentes del plantel tienen la misión de liderar al equipo dentro y fuera del campo, mientras que los juveniles aportan dinamismo y ganas de dejar su huella.

A lo largo de la semana, se espera que el cuerpo técnico defina el once titular y el esquema táctico que presentará el equipo en los cuartos de final.