El gobierno acepta suspender las PASO pero los radicales con peluca piden que las eliminen

Martín Menem asumió que, si no consigue los votos de los aliados para derogar las PASO, deberá aceptar la suspensión de las primarias para el año en curso, una postura defendida por los gobernadores de Juntos que aspiran a dirimir la candidatura presidencial del espacio echando mano a esa herramienta en 2027.

Sin embargo, contaría con la resistencia, o el combustible, de los radicales con peluca, el quinteto de diputados de la UCR que ganaron presencia pública desde que cambiaron su voto a favor del aumento a los jubilados por la defensa del veto de Javier Milei contra esa medida.

Uno de los legisladores de ese grupo agitador en la bancada de Rodrigo De Loredo le dijo a LPO: «nosotros queremos la eliminación de las PASO, porque es lo que quiere el Presidente y lo que quiere la gente, no es el momento de frenarse porque no nos den los votos». «Si no tenemos mayoría para eliminarlas y terminan suspendiéndose, terminará quedando claro qué diputados se cagaron en la gente», completó.

Cerca del tucumano Mariano Campero afirmaron: «Vamos a full con Ficha Limpia y chau PASO». Aunque reconocen que el gobierno pretende evitar la proscripción de Cristina Kirchner, confían que el PRO acompañará el expediente elaborado por Luis Petri y Alejandro Fargosi: «¿Qué va a hacer (Silvia) Lospennato? ¿Lo va a rechazar?», dicen con tono provocador.

Pasadas las 18, el neuquino Pablo Cervi tuiteó las ocho razones que justifican el apoyo de sus colegas peluca a la eliminación de las PASO. Con la firma de sus otros cuatro compañeros de ruta, aseguró que se trata de «un mecanismo de recaudación para partidos chicos», «son onerosas», «no generan competitividad» y «saturan a la población con hasta seis votaciones al año».

En la vereda de enfrente, los diputados de Democracia Para Siempre, el bloque liderado por Pablo Juliano y referenciado en el neurocirujano Facundo Manes, tuvo su primera reunión de bloque este lunes y sus integrantes concluyeron que no apoyaran la eliminación ni la suspensión de las primarias y manifestarán sus diferencias cuando se trate Ficha Limpia, bajo la demanda de endurecer más aún el articulado.

«El gobierno necesitará buscar los 129 votos en otra cantera», deslizó en los pasillos del Congreso una fuente radical con respecto a la derogación de las primarias, y agregó: «Estamos en contra de la ampliación del financiamiento privado de los partidos políticos porque significaría la desaparición de muchas fuerzas minoritarias y el ingreso de capitales espurios a la política, como pasa en los países donde el narco controla el Estado».

Aunque reconocen que el gobierno pretende evitar la proscripción de Cristina Kirchner, confían que el PRO acompañará el expediente elaborado por Luis Petri y Alejandro Fargosi: ‘¿Qué va a hacer (Silvia) Lospennato? ¿Lo va a rechazar?’.

Con la intención de negociar el texto de las leyes del temario de extraordinarias, Menem invitó a sus colegas para este martes, a las 17, a reunirse en su despacho. Según fuentes parlamentarias, planea mantener reuniones informales para acordar textos finales de los proyectos, a partir de ese encuentro, para llegar los próximos 4 y 5 de febrero al debate en comisiones y los dictámenes con los artículos finales.

La primera sesión se realizaría el 6 de febrero, con la discusión sobre Ficha Limpia como plato fuerte y la Ley Antimafia. Cinco días después, los libertarios buscarían suerte con Reiterancia, Quebrantos y Reforma Electoral.

Es necesario el ajuste a la política.Por eso, nosotros vamos a votar para eliminar las PASO. Aquí, las ocho principales razones por las que apoyamos el proyecto del presidente @JMilei:1, El problema de los partidos tradicionales no puede ser resuelto a costas de los…— Pablo Cervi (@CerviPablo) January 27, 2025 En la vereda de enfrente, los diputados de Democracia Para Siempre, el bloque liderado por Pablo Juliano y referenciado en el neurocirujano Facundo Manes, tuvo su primera reunión de bloque este lunes y sus integrantes concluyeron que no apoyaran la eliminación ni la suspensión de las primarias y manifestarán sus diferencias cuando se trate Ficha Limpia, bajo la demanda de endurecer más aún el articulado. «El gobierno necesitará buscar los 129 votos en otra cantera», deslizó en los pasillos del Congreso una fuente radical con respecto a la derogación de las primarias, y agregó: «Estamos en contra de la ampliación del financiamiento privado de los partidos políticos porque significaría la desaparición de muchas fuerzas minoritarias y el ingreso de capitales espurios a la política, como pasa en los países donde el narco controla el Estado».Aunque reconocen que el gobierno pretende evitar la proscripción de Cristina Kirchner, confían que el PRO acompañará el expediente elaborado por Luis Petri y Alejandro Fargosi: ‘¿Qué va a hacer (Silvia) Lospennato? ¿Lo va a rechazar?’. Con la intención de negociar el texto de las leyes del temario de extraordinarias, Menem invitó a sus colegas para este martes, a las 17, a reunirse en su despacho. Según fuentes parlamentarias, planea mantener reuniones informales para acordar textos finales de los proyectos, a partir de ese encuentro, para llegar los próximos 4 y 5 de febrero al debate en comisiones y los dictámenes con los artículos finales. La primera sesión se realizaría el 6 de febrero, con la discusión sobre Ficha Limpia como plato fuerte y la Ley Antimafia. Cinco días después, los libertarios buscarían suerte con Reiterancia, Quebrantos y Reforma Electoral.Martínez y Pichetto, en plena sesión.

El bloque de Miguel Angel Pichetto, por su lado, puede anotarse como un pequeño punto a favor que el riojano haya aceptado sentarse a discutir la batería de proyectos en el Congreso.

Desde el peronismo respondieron que «no hay nada nuevo» ante la consulta de LPO. «Los libertarios decidieron que esta semana no haya comisiones, así que cuando acomoden el calendario, nosotros armaremos la reunión de bloque», sostuvo un diputado del bloque liderado por Germán Martínez.