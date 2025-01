Fuerte reacción opositora a una frase de Milei sobre “ir a buscar a los zurdos”

En un mensaje dirigido a Elon Musk, a quien defendió tras ser acusado de hacer un saludo nazi, el presidente Javier Milei vertió una serie de expresiones que provocaron una fuerte reacción opositora. Fue cuando aseguró que a “los zurdos” los iba a ir “a buscar hasta el último rincón del planeta”, a la vez que los tildó de “hijos de puta” y les advirtió que “tiemblen”.

“Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’, que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No solo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza”, escribió el martes por la noche en su cuenta de X Milei.

Su intención fue defender a Musk luego de que sus detractores lo acusaran de nazi, debido a que al hablar desde el Capital One Center de Washington, en el marco de la asunción del republicano, el magnate dueño de X y Tesla se tocó el pecho y después elevó su brazo derecho recto hacia arriba, en lo que pareció un gesto de gran similitud con el saludo nazi.

Los dichos de Milei causaron un revuelo. El dirigente social y político Juan Grabois le contestó con un duro mensaje. “Tus amigos son nazis, vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria… ¿Qué decís? ¿Que nos van a venir a buscar? Nosotros no estaríamos temblando, “facho hijo de puta”… Y cuidadito porque nadie te votó para tirano, cada acción inconstitucional tuya o de tus ministros o de tu brazo armado va anotándose en la memoria… A todo Benito le llega su Loreto. Viva Perón, Evita y el Che. Viva la Patria Grande y la Justicia Social», escribió en X.

Tus amigos son nazis, vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria… ¿Qué decís? ¿Que nos van a venir a buscar? Nosotros no estaríamos temblando, «facho hijo de puta»… Y cuidadito porque nadie te votó para tirano,…

El senador por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, opinó por su parte: “Las amenazas del presidente de ‘ir a buscar hasta el último rincón del planeta’ a quienes no piensan como él deben llamarnos a la reflexión y a la acción. Día a día, Milei avanza en una espiral autoritaria, y quienes creemos en la democracia y la tolerancia no podemos seguir siendo indiferentes. Es llamativo que tantos sectores elijan callar ante esta dinámica. El pasado fue malo y hay que salir de él, pero no se puede construir una mejor sociedad con violencia ni persiguiendo a quienes piensan distinto”.

Las amenazas del presidente de “ir a buscar hasta el último rincón del planeta” a quienes no piensan como él deben llamarnos a la reflexión y a la acción.

Día a día, Milei avanza en una espiral autoritaria, y quienes creemos en la democracia y la tolerancia no podemos seguir…

Nicolás del Caño (FIT-U) fue menos reflexivo y recurrió directamente a la chicana: “Qué pasa Javier… Estás nervioso? Sos un felpudo de Nazis”.

Desde el sindicalismo, uno de los que respondió fue el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, quien habló de una “intolerable defensa” de Milei a Musk. “Reafirma lo que venimos denunciando y cuestionando sobre las formas y métodos neofacistas del gobierno nacional. El violento discurso, su actitud agresora y las amenazas del Presidente no solo a quienes somos de izquierda, sino a las millones de personas que pensamos diferente, es nazismo explícito, que tiene como único fin defender a los más ricos de la sociedad argentina y del mundo, en detrimento de las mayorías populares“, aseguró.

Dijo incluso Godoy que esta propuesta de Milei de “correr y perseguir” al que piensa diferente, en la Argentina ya se vivió con la última dictadura militar, que aplicó el terrorismo de Estado. “El Presidente deberá entender que hay un pueblo con memoria, que pelea para defender lo conquistado, y que estos 40 años de democracia se cimentaron con el esfuerzo de millones sin importar quien residía en la Casa Rosada”, enfatizó.

La intolerable defensa del presidente Javier Milei al saludo nazi del empresario Elon Musk reafirma lo que venimos denunciando y cuestionando sobre las formas y métodos neofacistas del gobierno nacional.

Del peronismo se sumó el exministro de Defensa Agustín Rossi. “Primero el discurso de Trump, después el saludo de Musk y ahora el posteo de Milei. Podrán insultar, agraviar, estigmatizar, perseguir, pero no podrán lograr que sigamos defendiendo a la democracia, a las diversidades sexuales, a la justicia social, a la soberanía, a la vocación de construir una sociedad más solidaria, inclusiva y más humana», enumeró el exfuncionario, quien citó a Juan Domingo Perón. “La fuerza es el derecho de las bestias”, indicó para concluir su mensaje.

Primero el discurso de @realDonaldTrump , después el saludo de @Musk, ahora el posteo @JMilei . Podrán insultar, agraviar, estigmatizar, perseguir, pero no podrán lograr que sigamos defendiendo a la democracia, a las diversidades sexuales, a la justicia social, a la soberanía , a… https://t.co/kDCPSy43xE

Las expresiones en repudio no llegaron solamente del Partido Justicialista (PJ). Otro de los que salió a cuestionar al Presidente fue el jefe de la bancada de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro. «La violencia y el odio jamás construyen una Nación. El respeto a las ideas y a las diferencias es el pilar fundamental de toda república que aspire a ser libre, democrática y plural. Es inadmisible y profundamente preocupante la diatriba verbal del Presidente“, sostuvo el ladero de Elisa Carrió y se preguntó: “¿Vamos a seguir normalizándola? ¿Vamos a seguir convalidando la banalización de una conversación pública tan vulgar y violenta?“.

La violencia y el odio jamás construyen una Nación. El respeto a las ideas y a las diferencias es el pilar fundamental de toda República que aspire a ser libre, democrática y plural.

Es inadmisible y profundamente preocupante la diatriba verbal del Presidente. ¿Vamos a seguir… pic.twitter.com/VaUmljPzUF

A Ferraro se plegaron dos de sus compañeras en la Cámara baja: las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein, ambas del bloque Encuentro Federal. «Nadie debería buscar hasta el último rincón a nadie, nadie debería temblar por ser buscado, nadie debería decirle hijo de puta a nadie. Mucho menos un presidente en democracia. La verdad, pocas veces leí un texto más nazi que este“, arremetió Stolbizer contra Milei.

Pero no fue solo eso. “La Argentina, país donde vivimos millones de personas buenas, respetuosas y respetables no puede tolerar los desequilibrios de quien nos representa. Basta de usar su poder para sembrar odio. Todo tiene un límite. No hay mayor ataque a la libertad que hacerlo contra quien piensa diferente», marcó la legisladora.

Nadie debería buscar hasta el último rincón a nadie, nadie debería temblar por ser buscado, nadie debería decirle hijo de puta a nadie. Mucho menos un Presidente en Democracia. La verdad, pocas veces leí un texto más nazi que este. Argentina, país donde vivimos millones de… https://t.co/IHh3gpgCHH

Desde el socialismo, Fein dijo que el “lenguaje de odio” del líder de La Libertad Avanza (LLA) recrea los discursos “más repudiables” de la historia argentina. “Defender una idea desde la amenaza hacia quienes pensamos diferente es una muestra más de su intolerancia y falta de valores democráticos”, consideró la también exintendenta de Rosario.

Javier Milei eligió otra vez la violencia, con un lenguaje de odio que recrea los discursos más repudiables de nuestra historia.

Defender una idea desde la amenaza hacia quienes pensamos diferente, es una muestra más de su intolerancia y falta de valores democráticos. https://t.co/ZpRPjOlzwe

El mensaje presidencial tuvo eco además en la Legislatura porteña. La representante de Unión por la Patria (UP) Graciana Peñafort le preguntó directo al Presidente: “¿Y los vas a ir a buscar para qué exactamente? ¿Y por qué deberían temblar?“.

Asimismo, la legisladora que abreva en el kirchnerismo indicó a Milei, cuestionándole su salud: “Pibe, no sé si te enteraste, pero sos el presidente de la Nación y deberías contener más eficientemente los subidones de los receptores de dopamina D2/3. Porque lo que pasa no solo tiene un nombre clínico, sino además un tratamiento específico».

Hola @JMilei … y los vas a ir buscar para que exactamente? y porque deberian temblar? Pibe, no se si te enteraste, pero sos el presidente de la nacion y deberias contener mas eficientemente los subidones de los receptores de dopamina D2/3. Porque lo que pasa no solo tiene un… https://t.co/3UTtRuyriE

Pasado el mediodía del miércoles se agregaron más voces, entre ellas la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. “Te creo Milei. No tengo dudas de que vas a salir a buscar a los que piensan distinto, pero ¿sabés lo que vas a encontrar? A una enorme cantidad de gente que seguimos levantando las banderas de la igualdad, de la justicia social, que defendemos todos los días los derechos de las mujeres y diversidades, y que trabajamos por la dignidad de todas y todos los argentinos“, le dijo la funcionaria de Axel Kicillof.

Y, luego de que las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaran la restitución de la nieta 139, acotó contra el Presidente: “No te preocupes, que solo temblamos por la felicidad colectiva que nos da seguir encontrando nietas y nietos gracias a la lucha incansable de las Abuelas y de las Madres. Sin dudas habitamos otro mundo, que no es el de tu odio y de tus amenazas“.

Te creo @JMilei. No tengo dudas de que vas a salir a buscar a los que piensan distinto pero ¿sabés lo que vas a encontrar? A una enorme cantidad de gente que seguimos levantando las banderas de la igualdad, de la justicia social, que defendemos todos los días los derechos de las… https://t.co/cPO3dxHp1B

Por su parte, el dirigente de ATE Capital Daniel Catalano le anticipó al mandatario que lo denunciará penalmente por sus expresiones. “Andar defendiendo a apologistas del nazismo no puede ser gratuito”, marcó el sindicalista de extracción K.

Te denunciamos penalmente Milei, porque andar defendiendo a apologistas del nazismo no puede ser gratuito. Más allá de que vos y tus amigos se crean los dueños de la libertad. Acá seguimos, no nos vamos a esconder, seguimos en las calles. https://t.co/jjwzXfX8u0 pic.twitter.com/AVQ9cVYXuU

Por el contrario, distintos dirigentes oficialistas salieron a darle aval a Milei. Uno fue el jefe de bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Ayer el mundo se dividió en dos. Por un lado las personas con cantidad normal de cromosomas y por el otro las que creen que Elon Musk es nazi”, dijo, siempre en tono polémico.

Ayer el mundo se dividio en dos. Por un lado las personas con la cantidad normal de cromosomas y por el otro las que creen que Elon Musk es nazi. https://t.co/0n1gEyorjV

A los espaldarazos se acopló la diputada nacional de LLA Juliana Santillán. “Es tan pero tan grande la paliza a la izquierda rancia en vías de extinción que por tener algunas hora de supervivencia mediática necesita valerse de relatos e interpretaciones de la misma calidad que su discurso e historia. SON LA MATERIA PRIMA DEL FRACASO. Por fracasados explotan ante la superioridad del capitalismo, lo que es verdaderamente Elon Musk, un creador de éxitos invaluables, un ganador», acotó la marplatense.

Es tan pero tan grande la paliza a la izquierda rancia en vías de extinción, que por tener algunas hora de supervivencia mediática, necesita valerse de relatos e interpretaciones de la misma calidad que su discurso e historia: SON LA MATERIA PRIMA DEL FRACASO, por fracasados… https://t.co/7iXYKQjNMM

Voz mesurada dentro del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quiso bajarle el tono a la cuestión. “El Presidente, entiendo yo, no lo voy a reinterpretar, está diciendo que vamos a ir a buscar a la izquierda para debatir y mostrarle el daño que ha hecho, y los resultados que tiene el ejercicio de la libertad económica”, dijo en Radio La Red, para intentar mesurar las explosivas declaraciones del mandatario.

“El Presidente está planteando a la Argentina y al mundo cómo se ha visto un cambio de la concepción ideológica en la que hemos estado sumidos durante mucho tiempo y que ha generado este atraso. Se ha mostrado el crecimiento de los Estados Unidos y cómo pasó en PBI a la Unión Europea. Cuando se ejerce la libertad económica, las sociedades y los países evolucionan y crecen. Cuando se sumergen en el socialismo decrecen. Esto ha querido plantear el Presidente”, dijo