El discurso de Donald Trump tras asumir como 47° presidente de Estados Unidos

Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Vicepresidente Vance. Presidenta Johnson. Senador Thune. Presidente del Tribunal Supremo Roberts. Jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Presidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, Presidente Biden, Vicepresidenta Harris, y mis conciudadanos, la era dorada de América comienza ahora mismo.

A partir de este día, nuestro país prosperará y será respetado de nuevo en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se nos aproveche más. Durante cada día de la administración Trump, simplemente pondré a Estados Unidos primero.

Se recuperará nuestra soberanía. Se restaurará nuestra seguridad. La balanza de la justicia volverá a equilibrarse. Terminará el uso cruel, violento e injusto del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno como armas. Y nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre. América será pronto más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca.

Regreso a la presidencia con confianza y optimismo de que nos encontramos al inicio de una emocionante nueva era de éxito nacional. Una ola de cambio recorre el país, la luz del sol irradia sobre todo el mundo, y Estados Unidos tiene la oportunidad de aprovechar esta ocasión como nunca antes. Pero antes, debemos ser honestos acerca de los desafíos que enfrentamos. Aunque son numerosos, serán aniquilados por este gran impulso que el mundo ahora está presenciando en los Estados Unidos de América.

Mientras nos reunimos hoy, nuestro gobierno se enfrenta a una crisis de confianza. Durante muchos años, un establecimiento radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos, mientras que los pilares de nuestra sociedad yacían rotos y aparentemente en completo estado de abandono. Ahora tenemos un gobierno que no puede gestionar ni siquiera una crisis simple en casa, mientras al mismo tiempo tropieza con un continuo catálogo de eventos catastróficos en el extranjero. Falla en proteger a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero brinda refugio y protección a criminales peligrosos, muchos provenientes de prisiones e instituciones mentales que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todo el mundo.

Tenemos un gobierno que ha brindado financiamiento ilimitado para la defensa de fronteras extranjeras pero se niega a defender las fronteras estadounidenses, o más importante, a su propia gente. Nuestro país ya no puede brindar servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo mostraron recientemente las maravillosas personas de Carolina del Norte, que han sido tratadas tan mal. Y otros estados que todavía están sufriendo de un huracán que ocurrió hace muchos meses.

O más recientemente, Los Ángeles, donde aún seguimos viendo incendios arder de manera trágica. Desde hace semanas, y sin siquiera una defensa simbólica, están arrasando casas y comunidades, afectando incluso a algunos de los individuos más ricos y poderosos de nuestro país, algunos de los cuales están aquí sentados ahora mismo. Ya no tienen casa. Eso es interesante.

Pero no podemos permitir que esto suceda. Todos son incapaces de hacer algo al respecto. Eso va a cambiar. Tenemos un sistema de salud pública que no responde en tiempos de desastre, sin embargo, se gasta más dinero en él que en cualquier otro país en el mundo. Y tenemos un sistema educativo que enseña a nuestros niños a avergonzarse de sí mismos en muchos casos, a odiar a nuestro país a pesar del amor que intentamos tan desesperadamente transmitirles. Todo esto cambiará a partir de hoy, y cambiará muy rápidamente.

Mi reciente elección es un mandato para revertir total y completamente una traición horrible y todas estas muchas traiciones que han tenido lugar, y para devolverle al pueblo su fe, su riqueza, su democracia y, ciertamente, su libertad. A partir de este momento, el declive de Estados Unidos se ha terminado.

Nuestras libertades y nuestro glorioso destino nacional ya no serán negados. Y restauraremos inmediatamente la integridad, competencia y lealtad del gobierno de los Estados Unidos.

En los últimos ocho años, he sido puesto a prueba y he enfrentado desafíos más que cualquier presidente en los 250 años de nuestra historia. Y he aprendido mucho en el camino. El camino para recuperar nuestra República no ha sido uno fácil, eso les puedo decir. Aquellos que desean detener nuestra causa han intentado quitarme mi libertad, y de hecho, quitarme la vida.

Hace solo unos meses, en ese hermoso campo de Pensilvania, una bala de un asesino penetró mi oreja. Pero sentí entonces, y creo incluso más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer a América grande nuevamente.

Es por eso que cada día, bajo nuestra administración de patriotas estadounidenses, trabajaremos para enfrentar cada crisis con dignidad, poder y fuerza. Nos moveremos con propósito y rapidez para devolver la esperanza, prosperidad, seguridad y paz a ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el Día de la Liberación.

Mi esperanza es que nuestra reciente elección presidencial sea recordada como la más grande y más trascendental en la historia de nuestro país. Como mostró nuestra victoria, toda la nación se está unificando rápidamente en torno a nuestra agenda, con incrementos dramáticos en apoyo de prácticamente todos los elementos de nuestra sociedad: jóvenes y mayores, hombres y mujeres, afroamericanos, hispanoamericanos, asiático-americanos, urbanos, suburbanos, rurales, y lo más importante, tuvimos una poderosa victoria en los siete estados clave, y el voto popular lo ganamos por millones de personas.

A las comunidades negras e hispanas, quiero agradecerles por la tremenda muestra de amor y confianza que me han demostrado con su voto. Batimos récords y no lo olvidaré. He escuchado sus voces en la campaña y espero trabajar con ustedes en los próximos años. Hoy es el Día de Martin Luther King y su honor, esto será un gran honor. Pero en su honor, lucharemos juntos para hacer realidad su sueño. Haremos su sueño realidad.

La unidad nacional está regresando a Estados Unidos, y la confianza y el orgullo están aumentando como nunca antes. En todo lo que hacemos, mi administración se inspirará en una fuerte búsqueda de la excelencia y el éxito implacable. No olvidaremos nuestro país, no olvidaremos nuestra constitución y no olvidaremos a nuestro Dios. Eso no se puede hacer.

Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común.

Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrada ilegal será detenida de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Reinstauraré mi política de Permanecer en México. Pondré fin a la práctica de atrapar y soltar. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.

Bajo las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Y al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, instruiré a nuestro gobierno para que use todo el inmenso poder de las leyes federales y estatales para eliminar la presencia de todas las redes de pandillas criminales extranjeras, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y áreas urbanas.

Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie haya visto antes. A continuación, instruiré a todos los miembros de mi gabinete a movilizar los vastos poderes a su disposición para derrotar lo que fue una inflación récord y reducir rápida y drásticamente los costos y los precios. La crisis inflacionaria fue causada por el gasto masivo y el alza incesante de los precios de la energía. Por eso, también declararé hoy una emergencia energética nacional. Perforaremos, sí, perforaremos.

Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera, y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país en la Tierra, y vamos a usarla. Vamos a usarla.

Bajaremos los precios, llenaremos nuestras reservas estratégicas de nuevo, hasta el tope, y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo.

Volveremos a ser una nación rica, y es ese oro líquido bajo nuestros pies lo que nos ayudará a lograrlo. Con mis acciones de hoy, pondremos fin al Nuevo Pacto Verde y revocaremos el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz y cumpliendo mi sagrada promesa a nuestros grandes trabajadores automotrices estadounidenses.

En otras palabras, podrán comprar el auto de su elección. Construiremos automóviles nuevamente en Estados Unidos a un ritmo que nadie podría haber soñado posible hace solo unos años. Y gracias a los trabajadores automotrices de nuestra nación por su inspirador voto de confianza. Hicimos muchísimo con su voto.

Comenzaré de inmediato la reforma de nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores y familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, gravaremos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Para este propósito, estamos estableciendo el Servicio de Ingresos Externos, que recaudará todos los aranceles, derechos y tributos. Serán enormes cantidades de dinero ingresando al tesoro, provenientes de fuentes extranjeras.

El sueño americano volverá pronto y florecerá como nunca antes. Para restaurar la competencia y eficacia al gobierno federal, mi administración establecerá el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Después de años y años de esfuerzos federales ilegales e inconstitucionales para restringir la libre expresión, también firmaré una orden ejecutiva para detener de inmediato toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a Estados Unidos.

Nunca más se permitirá que el inmenso poder del estado sea utilizado para perseguir a oponentes políticos, algo que sé bien. No permitiremos que esto suceda. No volverá a suceder. Bajo mi liderazgo, restauraremos la justicia justa, igualitaria e imparcial bajo el estado de derecho constitucional. Y devolveremos la ley y el orden a nuestras ciudades.

Esta semana, también pondré fin a la política gubernamental de intentar gestionar socialmente raza y género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no discrimine por color y se base en el mérito. A partir de hoy, será política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo existen dos géneros: masculino y femenino.

Esta semana, reintegraremos con pago retroactivo completo a todos los miembros del servicio militar que fueron expulsados injustamente por oponerse al mandato de la vacuna contra el Covid. Y firmaré una orden para detener inmediatamente que nuestros guerreros sean ocupados en teorías políticas radicales y experimentos sociales mientras están en servicio. Nuestros militares serán libres para centrarse en su única misión: derrotar a los enemigos de América.

Como en 2017, nuevamente construiremos las fuerzas armadas más fuertes que el mundo haya visto. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos, y quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca entremos.

Mi legado más orgulloso será el de ser un pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser, un pacificador y unificador. Me complace decir que, a partir de ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes en Oriente Medio están siendo devueltos a casa con sus familias. Gracias.

Estados Unidos retomará su lugar legítimo como la nación más grande, más poderosa y más respetada en la Tierra, inspirando la admiración y el asombro del mundo entero. Dentro de poco, cambiaremos el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Y restauraremos el nombre de un gran presidente, William McKinley, a la montaña McKinley, donde debería estar y donde pertenece.

El presidente McKinley hizo a nuestro país muy rico, a través de aranceles y talento. Era un hombre de negocios natural y le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes cosas que hizo, incluyendo el Canal de Panamá, que tontamente se le entregó al país de Panamá después de Estados Unidos. Estados Unidos —piensen en esto— gastó más dinero que nunca antes en un proyecto y perdió 38.000 vidas en la construcción del Canal de Panamá. Hemos sido tratados muy mal con este regalo insensato que nunca debió haberse hecho. Y la promesa de Panamá hacia nosotros se ha incumplido. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados.

A los buques estadounidenses se les está cobrando tarifas excesivas y no se les trata de manera justa en ningún sentido. Y eso incluye a la Armada de los Estados Unidos. Y, por encima de todo, China está operando el Canal de Panamá, y nosotros no se lo entregamos a China, se lo entregamos a Panamá. Y lo vamos a recuperar.

Por encima de todo, mi mensaje para los estadounidenses hoy es que es hora de que una vez más actuemos con valentía, vigor y la vitalidad de la civilización más grande de la historia. Así que al liberar nuestra nación, la llevaremos a nuevas alturas de victoria y éxito. No seremos disuadidos. Juntos acabaremos con la epidemia de enfermedades crónicas y mantendremos a nuestros hijos seguros, saludables y libres de enfermedades.

Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una que aumenta nuestra riqueza, expande nuestro territorio, construye nuestras ciudades, eleva nuestras expectativas y lleva nuestra bandera hacia nuevos y hermosos horizontes. Y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, enviando astronautas estadounidenses a plantar la bandera de las barras y estrellas en el planeta Marte.

La ambición es la sangre vital de una gran nación. Y en este momento, nuestra nación es más ambiciosa que cualquier otra. Ninguna otra nación es como la nuestra. Los estadounidenses somos exploradores, constructores, innovadores, empresarios y pioneros. El espíritu de la frontera está grabado en nuestros corazones. El llamado de la próxima gran aventura resuena desde lo más profundo de nuestras almas. Nuestros ancestros estadounidenses convirtieron un pequeño grupo de colonias en el borde de un vasto continente en una república poderosa de los ciudadanos más extraordinarios del mundo. Nadie se acerca.

Los estadounidenses avanzaron miles de kilómetros a través de una tierra escarpada de naturaleza indómita. Cruzaron desiertos, escalaron montañas, enfrentaron peligros inimaginables, conquistaron el Salvaje Oeste, terminaron con la esclavitud, rescataron a millones de la tiranía, sacaron a miles de millones de la pobreza, dominaron la electricidad, dividieron el átomo, enviaron a la humanidad al cielo y colocaron el universo del conocimiento humano en la palma de la mano. Si trabajamos juntos, no hay nada que no podamos hacer ni sueño que no podamos lograr.

Muchas personas pensaron que era imposible para mí lograr un regreso político tan histórico. Pero como ven hoy, aquí estoy. El pueblo estadounidense ha hablado.

Ahora estoy aquí ante ustedes como prueba de que nunca deben creer que algo es imposible de hacer. En Estados Unidos, lo imposible es lo que hacemos mejor.

Desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Filadelfia hasta Phoenix, desde Chicago hasta Miami, desde Houston hasta aquí en Washington D.C., nuestro país fue forjado y construido por generaciones de patriotas que dieron todo lo que tenían por nuestros derechos y por nuestra libertad. Fueron agricultores y soldados, vaqueros y trabajadores de fábricas, siderúrgicos y mineros, policías y pioneros que siguieron adelante, avanzaron y no dejaron que ningún obstáculo venciera su espíritu o su orgullo.

Juntos tendieron las vías del ferrocarril, levantaron los rascacielos, construyeron grandes carreteras, ganaron dos guerras mundiales, derrotaron al fascismo y al comunismo, y triunfaron sobre cada uno de los desafíos que enfrentaron. Después de todo lo que hemos pasado juntos, estamos al borde de los cuatro años más grandes en la historia de Estados Unidos. Con su ayuda, restauraremos la promesa estadounidense y reconstruiremos la nación que amamos, porque la amamos profundamente.

Somos un pueblo, una familia y una gloriosa nación bajo Dios. Así que, para cada padre que sueña con el futuro de su hijo y cada niño que sueña con su porvenir, estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré por ustedes. Vamos a ganar como nunca antes. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

En los últimos años, nuestra nación ha sufrido enormemente. Pero vamos a recuperarla y hacerla grande nuevamente, más grande que nunca antes. Seremos una nación como ninguna otra, llena de compasión, valor y excepcionalismo. Nuestro poder detendrá todas las guerras y traerá un nuevo espíritu de unidad a un mundo que ha estado enojado, violento y totalmente impredecible.

América será respetada de nuevo y admirada nuevamente, incluso por personas religiosas, de fe y de buena voluntad. Seremos prósperos, estaremos orgullosos, seremos fuertes y ganaremos como nunca antes. No seremos conquistados, no seremos intimidados, no seremos quebrantados y no fracasaremos. A partir de hoy, los Estados Unidos de América serán una nación libre, soberana e independiente.