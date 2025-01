Tras la cuestionada jura de Nicolás Maduro, Venezuela reabrió sus fronteras con Colombia y Brasil

Venezuela reabrió este lunes las fronteras con Colombia y Brasil, tres días después de su cierre temporal para evitar cualquier tipo de incidentes y el ingreso al país de Edmundo González Urrutia durante la jura de Nicolás Maduro de un nuevo mandato de seis años.

“La frontera, una vez más, abierta. El Estado y el país en total paz y tranquilidad, en perfecta fusión cívico, militar, policial”, dijo el gobernador del estado fronterizo de Táchira, el chavista Freddy Bernal, en un video publicado en Instagram desde un puesto de migración con Colombia.

Poco después, fuentes de la Cancillería venezolana anunciaron la reapertura de la frontera con el estado brasileño de Roraima, bloqueada el viernes por militares venezolanos.

Bernal dijo que el cierre de las fronteras había sido dispuesto para enfrentar una supuesta “conspiración internacional” que buscaba evitar la cuestionada toma de posesión presidencial.

El gobernador oficialista rechazó el reclamo del expresidente colombiano Álvaro Uribe de una “intervención militar” en Venezuela, avalada por Naciones Unidas, para sacar del poder a Maduro.

“El país en paz, que es lo que todos queremos, paz para Venezuela, paz para Colombia, que no venga la violencia, que no vengan más las amenazas desde Colombia, que no venga el nefasto Álvaro Uribe a estar inventando invasiones, aquí nadie quiere guerra, aquí nadie quiere invasiones”, añadió.

El viernes, cuando Bernal anunció el cierre, aseguró tener el “control absoluto” en la región fronteriza y se comprometió a garantizar, “bajo cualquier circunstancia, la tranquilidad y la paz de todo el pueblo tachirense”.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven unos 12 millones de personas.

De forma paralela, el Ministerio de Justicia de Brasil ordenó este lunes una prórroga de 90 días del despliegue de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, en la zona fronteriza con Venezuela.

Un decreto publicado en el Diario Oficial solo explicó que el motivo del despliegue, que se prorrogará hasta el 10 de abril, es brindar “apoyo a los órganos de seguridad pública del Estado” y garantizar “la preservación del orden público”.

La Fuerza Nacional está desplegada en Roraima desde el 10 de julio pasado para dar apoyo a los órganos de seguridad en territorios indígenas y en la vigilancia de la frontera.

Las relaciones entre Brasil y Venezuela no pasan por su mejor momento desde julio pasado, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela.

El Gobierno brasileño no reconoció la victoria de Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la oposición mayoritaria denuncia fraude y reivindica el triunfo del líder opositor Edmundo González Urrutia.