Polémica en Bolivia por homenaje de un legislador a Nicolás Maduro en nombre de la Cámara de Diputados

El diputado boliviano del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar causó polémica en Bolivia al informar que entregará una medalla y el máximo reconocimiento de la Cámara de Diputados al dictador venezolano, Nicolás Maduro, sin el aval de los demás legisladores ni en cumplimiento del reglamento.

Si bien el reconocimiento está firmado únicamente por él, en el documento se lee: “La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia otorga el presente reconocimiento camaral Marcelo Quiroga Santa Cruz por su distinguida trayectoria en favor de la democracia de los pueblos, la defensa de los intereses nacionales de los países latinoamericanos y la profundización de la justicia social, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”.

La determinación causó polémica en Bolivia por no haber contado con la aprobación de la Cámara de Diputados ni haber seguido los procedimientos establecidos. “Nunca sesionamos en pleno de la cámara semejante condecoración”, informó la diputada Luciana Campero. “Este diputadillo parece que se olvida cómo funciona el reglamento de la Cámara y ahora está sujeto a una denuncia, no solo de ética dentro de la Cámara de Diputados, sino también una denuncia constitucional por no respetar el procedimiento.”

Campero explicó que las distinciones camarales se realizan en consenso y se otorgan a personas persona que tengan una alta vocación de servicio a la democracia. “¿Qué de democrático tiene Nicolás Maduro, que ha hecho fraude en Venezuela y es un dictador probo?”, cuestionó.

Cuéllar anunció que hará la entrega del reconocimiento en la toma de posesión de Maduro, que tendrá lugar el próximo viernes 10 de enero en la capital del país, con el que inicia su tercer mandato de seis años tras unas elecciones que fueron invalidadas por la oposición, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de América Latina.

El legislador boliviano y aliado de Luis Arce, indicó ante los medios locales que “guste o no guste a la oposición terrorista”, el mandatario venezolano jurará al cargo y concluirá su mandato el 10 de diciembre de 2031.

El triunfo de Maduro en la votación del 28 de julio ha sido ampliamente cuestionado por denuncias de fraude electoral debido a irregularidades identificadas por observadores internacionales y varios países desconocieron su victoria.

Durante el proceso de conteo de votos y cuando se difundieron los resultados electorales, hubo una ola de protestas en Venezuela que dejaron víctimas fatales. Con esos antecedentes, Maduro tomará posesión ante la Asamblea Nacional el 10 de enero.

En paralelo, actores de la oposición boliviana desconocen la legitimidad de su victoria y anunciaron encuentros con el opositor venezolano Edmundo González, en una evidente toma de posiciones de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

Bolivia y Venezuela tienen 141 años de relaciones diplomáticas, a excepción de 2020, cuando el gobierno interino de Jeanine Añez rompió vínculos con ese país. Desde la llegada de Evo Morales al poder, las relaciones entre Caracas y La Paz se han estrechado por la afinidad ideológica y política a la que Luis Arce ha dado continuidad.

Tras las elecciones venezolanas, el mandatario boliviano fue uno de los primeros en felicitar a Maduro. “Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro, por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, publicó el mandatario boliviano, en sus redes sociales.

Sin embargo, las relaciones entre ambos líderes políticos podrían tensionarse luego de que en los últimos meses se revelara el apoyo del régimen venezolano a Morales, a través de la dotación de vehículos registrados a nombre de la estatal petrolera que están al servicio del líder cocalero y actual adversario del Gobierno boliviano.