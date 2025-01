Crisis política en Ecuador: Daniel Noboa designó a una ministra como Vicepresidenta encargada

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó de manera temporal a Sariha Moya, Secretaria Nacional de Planificación, como Vicepresidenta de la República. Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento de Noboa con la vicepresidenta, Verónica Abad, quien había sido designada por el Ejecutivo como nueva embajadora en Turquía a fines de diciembre.

La decisión la informó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una rueda de prensa en Guayaquil, en la que explicó que la vicepresidenta Abad debía presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía.

Según argumentó el Gobierno, Abad Rojas fue designada consejera temporal con funciones económicas en la Embajada del Ecuador en Ankara, debiendo asumir este cargo el 27 de diciembre de 2024, puesto para el que no se presentó.

“Hasta el día de hoy (Abad) no se ha presentado a cumplir en Ankara con el mandato del presidente de la República. Ese es un hecho grave que golpea la institucionalidad de la función Ejecutiva y supone además un desacato de un decreto ejecutivo, pero sobre todo deja un vacío en la vicepresidencia que es preciso llenar”, dijo De la Gasca.

En un oficio fechado el 27 de diciembre de 2024, Abad Rojas comunicó que tomaría vacaciones desde esa misma fecha hasta el 3 de enero de 2025, argumentando que necesitaba preparar su traslado al nuevo puesto. Esta decisión, según el Decreto No. 492, no cuenta con la autorización requerida por la Asamblea Nacional y constituye una ausencia temporal no justificada, lo que configura un incumplimiento de sus funciones constitucionales.

Para “garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de las responsabilidades de la Vicepresidencia”, Noboa designó temporalmente a Sariha Moya. Entre las principales funciones asignadas a Moya están la articulación y coordinación de las entidades públicas encargadas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Asimismo, liderará la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y gestionará las relaciones con organismos internacionales vinculados a este objetivo.

El decreto establece que Moya desempeñará estas funciones hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Abad Rojas se presente en la embajada en Ankara. Además, se asegura la continuidad de las medidas de seguridad tanto para Abad como para Moya y sus respectivas familias, bajo la coordinación de la Casa Militar Presidencial.

El Ministerio de Trabajo suspendió de su cargo en noviembre a Abad, que también es embajadora del país en Israel, acusándola de cometer una falta disciplinaria grave al no cumplir la orden de viajar a Turquía por motivos de seguridad en medio del conflicto de Gaza.

Un tribunal anuló la suspensión en diciembre y ese mismo día Noboa ordenó a Abad que fuera a Turquía para actuar como consejera temporal en la embajada.

Noboa y Abad se han enfrentado en repetidas ocasiones. La funcionaria ha negado cualquier irregularidad.