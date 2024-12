Luis Arce confesó que conocía las acusaciones de estupro sobre Evo Morales: “Todos lo sabíamos”

Pocas cosas han empañado tanto la imagen de Evo Morales como los indicios de abuso sexual contra adolescentes. Sin embargo, durante los años de su gobierno (2006-2019) su entorno parecía no darse por enterado. No fue hasta que perdió el poder y se convirtió en el principal opositor del Gobierno de Luis Arce, que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se empezó a hablar del tema de manera pública.

Con una acusación penal por trata de personas y estupro, el ex presidente está en la mira de la justicia y de sus adversarios políticos. Este domingo, el presidente Luis Arce -que fue su ministro de Economía durante diez años y uno de sus colaboradores de mayor confianza- hizo una escandalosa confesión: reveló haber estado al tanto de las acusaciones de estupro, dijo que “todos” lo estaban y admitió que callaron.

En una entrevista con el periódico mexicano Jornada, la periodista Cathia Rodríguez le preguntó: “Las acusaciones de estupro contra Morales vienen de hace mucho tiempo, ¿por qué se calló?”, a lo que el mandatario boliviano respondió: “uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí”.

La periodista le insiste en por qué no se hizo algo al respecto y el presidente Arce contesta que “vaya uno a saber” pero que en su gestión, no van a permitir “ese tipo de aspectos éticos y morales que dañan no solamente a un instrumento político como el nuestro, sino a la sociedad”.

Como era de esperar, la confesión del primer mandatario generó una ola de reacciones en Bolivia. “Es inaceptable que (Luis Arce) intente deslindarse de los casos de estupro y pedofilia que pesan contra Evo Morales. Su complicidad, por acción u omisión, lo convierte en encubridor de crímenes que no solo violan la ley, sino que destrozan vidas”, escribió en su cuenta de X, la diputada Luisa Nayar.

De igual forma, el diputado Alejandro Reyes citó un artículo del código penal boliviano sobre complicidad en la comisión de delitos y escribió: “Luis Arce y todos los masistas son cómplices de la pederastia de Evo Morales”.

El líder cocalero está siendo investigado actualmente por los delitos de trata de personas y estupro. Según documentación de la Fiscalía, Morales habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.

Hasta ahora, ni Morales ni nadie de su entorno ha negado la comisión del delito y han acusado al Gobierno de estar detrás del caso con el objetivo de eliminarlo del escenario político. Mientras se desarrolla la investigación, la Fiscalía activó una alerta migratoria contra Morales y dos órdenes de aprehensión que quedaron sin efecto por un recurso legal interpuesto por los abogados del ex presidente.

Sin embargo, no es el único caso que involucra a Morales con menores de edad. En 2020 se difundieron fotos con una joven con quien se presume que tuvo una relación de varios años, cuando él ya era presidente y ella tenía 15 años. Incluso existen grabaciones en las que se los ve a ambos en Argentina, cuando Morales estaba refugiado en ese país y una imagen en la que se los ve junto a Luis Arce tras un partido de futsal que jugó el ex mandatario en Argentina.

El presidente Luis Arce junto a Evo Morales y una de las supuestas víctimas de estupro, en una imagen de archivo / Prensa local

En una entrevista televisiva durante su candidatura a la Presidencia, Arce negó tener conocimiento de la identidad de la joven con la que se tomó la foto y dijo que ese día se había fotografiado con muchas personas.

La vida sexual de Morales ha vuelto a estar en la primera línea de la agenda informativa en Bolivia por la posible aprehensión que enfrenta el líder cocalero y por la evidente utilización política del caso, que por la indignación tardía de sus antiguos aliados parece estar más relacionada con la división del MAS y la proximidad de las elecciones presidenciales que con consideraciones éticas.