Arce sobre acusación por trata contra Evo: “Era un secreto a voces. Todos lo sabíamos”

Este domingo La Jornada de México publicó una entrevista realizada al presidente boliviano Luis Arce, quien se refirió a la acusación contra Evo Morales, por trata de personas, que es investigado por la Fiscalía de Tarija.

“Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí”, manifestó Arce a La Jornada.

El mandatario señaló que fue en el gobierno de Jeanine Añez que se realizó una investigación sobre el tema. Aquella oportunidad, uno de los viceministros de la expresidenta realizó una denuncia contra Morales por este delito; sin embargo, la investigación no avanzó.

La Jornada le preguntó a Luis Arce por qué no avanzaron las investigaciones en este caso y el mandatario respondió: “Vaya uno a saber en el gobierno de Evo, pero, en nuestra administración, no vamos a permitir ese tipo de aspectos éticos y morales que dañan, no solamente a un instrumento político como el nuestro, sino a la sociedad”.

De acuerdo a la Fiscalía de Tarija a Evo se lo investiga porque supuestamente mantuvo una relación sentimental con una menor de edad, con quien tuvo un hijo.

El delito investigado es trata de personas con agravante, debido a que cuando se cometió el supuesto delito el investigado era presidente.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, detalló que contra Morales pesa una orden de aprehensión desde el 16 de octubre porque no se presentó a declarar. Añadió que ya se presentó la imputación formal de este caso.