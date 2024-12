Un brasileño que reclutaba jóvenes para el Estado Islámico fue encarcelado por terrorismo: su detención hace saltar las alarmas en la región

La semana pasada, la Policía Federal brasileña detuvo en São Carlos, en el estado de San Pablo, a un hombre de 44 años, Thiago José Silva Barboza de Paula, acusado de mantener contactos con el Estado Islámico y de intentar reclutar a jóvenes por Internet para que se unieran al grupo terrorista. En su casa, la policía se incautó de armas falsas, productos químicos para fabricar explosivos y un machete.

Según una investigación exclusiva del centro de análisis Atlántico Intelligence Group a la que tuvo acceso Infobae, el hombre participaba en un grupo online radical latinoamericano llamado Comando 860, en el que se compartía propaganda del Estado Islámico y manuales de guerrilla y fabricación de explosivos. Según la investigación, el hombre es sospechoso de ser el administrador de este grupo dirigido por una persona que utiliza el apodo “Salafi860” en el chat y escribe en portugués. Tras la prisión preventiva, el juez confirmó la detención de Barboza de Paula. “El objetivo era obtener pruebas de la participación del brasileño en la administración de una plataforma en línea para la radicalización y el reclutamiento a favor de la organización terrorista Estado Islámico”, reza el comunicado de la Policía Federal.

El Comando 860 utilizaba TechHaven para las comunicaciones entre sus miembros y la difusión de material propagandístico del ISIS. “TechHaven es un servidor cuyo directorio de canales ha demostrado que se utiliza casi exclusivamente para alojar contenido pro-ISIS, lo que indica que los seguidores del ISIS tienen casi con toda seguridad el control del servidor”, había escrito ya en 2019 el experto en redes digitales yihadistas Peter King en su informe titulado “Experimentos del grupo Estado Islámico con la web descentralizada” (“Islamic State Group’s Experiments with the Decentralised Web” en inglés). Desde entonces, la propaganda extremista islámica no ha hecho más que expandirse en TechHaven, al igual que los grupos con latinoamericanos muy jóvenes, algunos incluso adolescentes, que escriben tanto en español como en portugués.