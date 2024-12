Concejales entregaron normas que fomentan la inclusión

En este sentido, entregaron la Minuta N° 89/2024, mediante la cual se declara de Interés Municipal la Tesis: “Análisis de las condiciones de accesibilidad, para promover la implementación de un servicio accesible para las personas con discapacidad y disminuidos visuales», realizada por la Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Gabriela Humana.

También la Minuta Nº 146/2024, mediante la cual el Concejo Deliberante declara el Beneplácito por el título obtenido por Gustavo Gabriel Gutiérrez, de Técnico en Comunicación Social, testimonio de su gran capacidad, talento y dedicación.

Asimismo, entregaron a la referente de la Fundación Amar la Vida, Gabriela Aguilar, la Ordenanza Nº 8107/2024, por la cual la Municipalidad adhiere a la declaración del 25 de octubre de cada año como «Día de la Espina Bífida e Hidrocefalia”.

Al respecto, la concejala impulsora de las diferentes iniciativas, María Galán, manifestó: “El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por ello entregamos dos Minutas de Declaración. Una a la Licenciada Gabriela Humana por haber realizado su tesis en el sistema Braille, ella fue premiada en Bolivia, en el Senado de la Nación y nosotros no podíamos dejar de ver el esfuerzo. También felicitar al técnico en Comunicación Social, Gabriel Gutiérrez, que se recibió hace poco y a la Fundación “Amar la Vida”, en donde todos los 25 de octubre se realizarán capacitaciones de Hidrocefalia”.

“Estamos orgullosos –continuó María Galán- de seguir trabajando desde el Concejo Deliberante y ayudando, como dice el intendente Raúl Jorge un mimo al alma para ellos, es fundamental”.

En tanto, la Lic. en Bibliotecología, Gabriela Humana, señaló: “Es una emoción, no pensé que mi trabajo llegaría tan lejos, nos enorgullece que haya sido distinguido porque las personas con discapacidad visual no tienen el reconocimiento que se merecen. El trabajo fue especialmente para ellos, para que se hagan ver, que son iguales que nosotros, que si tienen una discapacidad pueden llegar a tener un trabajo, una carrera, ellos merecen tener las mismas oportunidades que el resto y que el Concejo Deliberante haya visto esto nos pone muy felices”.

Para finalizar, la Lic. Gabriela Aguilar, de la Fundación “Amar la Vida”, expresó su alegría por el reconocimiento y resaltó la importancia de esta entrega para poder seguir con más proyectos y actividades de la fundación que buscan “visibilizar lo que es la patología hidrocefalia que mucha gente no sabe, no tengan miedo al decir la palabra hidrocefalia, a mí no me ofende, yo he nacido con hidrocefalia y gracias a Dios estoy bien, siempre digo que el núcleo familiar es lo más importante que puede uno tener, con cualquier patología”.

En cuanto a lo que significó recibir la rúbrica, resaltó: “La verdad que es un mimo al corazón. Son poquitos años que tengo en la fundación, pero estoy haciendo las cosas bien y quiero que las mamás estén con el núcleo familiar, eso siempre lo voy a seguir apoyando y feliz, es una alegría inmensa para mí. En un día especial, 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, un día lindo que va a quedar siempre en el corazón”.