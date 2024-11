Zelensky instó al mundo a “reaccionar” tras el ataque ruso con un misil hipersónico

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió el jueves una respuesta enérgica de los líderes mundiales al uso por parte de Rusia de un misil hipersónico de nueva generación, diciendo que era un gran paso adelante en la “escala y brutalidad” de la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que Rusia probó un nuevo tipo de misil hipersónico de alcance intermedio en la ciudad ucraniana de Dnipro.

“Este es un aumento obvio y serio en la escala y brutalidad de esta guerra”, dijo Zelensky en un comunicado publicado en Telegram.

Putin calificó el ataque como una respuesta al lanzamiento por parte de Kiev de cohetes suministrados por Occidente contra su territorio, e insinuó que la nueva arma podría estar equipada con una ojiva nuclear para futuros ataques.

Zelensky dijo que era “la prueba definitiva de que Rusia claramente no quiere la paz”.

También criticó la respuesta global y advirtió que otros países también podrían convertirse en objetivos de Putin.

“El mundo debe reaccionar. En este momento no hay una reacción fuerte del mundo”, afirmó Zelensky.

“Hay que reaccionar. Hay que presionar. Hay que instar a Rusia a una paz verdadera, que sólo es posible mediante la fuerza. De lo contrario, Rusia seguirá atacando, amenazando y desestabilizando, y no sólo contra Ucrania”, afirmó.

En un discurso sorpresa este jueves por la noche, Putin afirmó que Rusia ha probado un nuevo misil balístico en su más reciente ataque contra Ucrania.

Se trata de un misil de medio alcance Oreshnik sin carga nuclear, que fue lanzado contra una instalación del complejo militar-industrial de Ucrania, según explicó Putin en un mensaje de línea dura dirigido a la nación tras días de escalada en el conflicto de Ucrania.

“En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania”, señaló el líder ruso. Agregó que de esa manera se probó en condiciones de combate “uno de los nuevos sistemas de misiles rusos de medio alcance”.

El mandatario sostuvo, además, que el conflicto que comenzó en febrero de 2022 cobró aspectos de carácter “global”: “Tras los ataques de largo alcance desde Ucrania, el conflicto regional ha adquirido elementos de un conflicto global”.

Putin afirmó que Moscú tiene derecho a atacar objetivos militares de países cuyas armas sean utilizadas por Ucrania para golpear territorio ruso.

“Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones”, declaró Putin. “En caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión”, añadió.

También describió el Oreshnik como un “misil balístico” desplazado en este caso “en configuración hipersónica no nuclear”, y afirmó que la “prueba” de este jueves había sido un éxito y había alcanzado su objetivo.

Según Putin, las defensas aéreas no pueden interceptar el Oreshnik, que ataca a una velocidad de Mach 10, es decir, entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. “Los sistemas modernos de defensa antiaérea… no pueden interceptar este tipo de misiles. Es imposible”, afirmó. “A día de hoy no existen medios para contrarrestar semejante arma”, se jactó el presidente ruso.