Mujica le pidió perdón a los uruguayos por su inusual exabrupto contra Lacalle Pou

El expresidente y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, pidió perdón “al pueblo uruguayo” por sus dichos contra el presidente Luis Lacalle Pou porque “se compró una moto de 50.000 dólares, tiene dos camionetas al pedo”, y “estos son los padres de la patria”, unos “vinteneros ordinarios”.

Mujica reconoció que estuvo mal en expresarse así sobre el mandatario, pero “no por el contenido”, sino “por las formas”.

“Este gobierno se caracterizó por que todos sus jerarcas, cuando van a informar a la opinión pública de algo que están haciendo, empiezan dándole palo al Frente Amplio y después siguen con lo que tienen concreto. Entonces a uno se le van cargando las pilas y de vez en cuando se le termina escapando la moto. También dice disparates. Y eso no le hace bien al clima de mutua relación”, expresó Mujica en diálogo con el medio Informativo Sarandí.

“Se me fue la lengua por calentura y pido disculpas al pueblo uruguayo. No por el contenido, el contenido lo suscribo. Por las formas. No es momento de decir eso”, sentenció.

Por otro lado, Mujica se refirió a la polémica por sus comentarios sobre Blanca Rodríguez, una periodista uruguaya que recientemente se incorporó al Frente Amplio como candidata al Senado, a quien describió como un “repuesto” en caso de que Carolina Cosse, actual intendenta de Montevideo y figura clave de la izquierda uruguaya, no aceptara integrar la fórmula presidencial.

Ante las críticas, calificó como “feminismo vocinglero” las acusaciones recibidas y dijo que el Movimiento de Participación Popular (MPP) ha promovido mujeres en posiciones clave. “Me vine viejo viendo al Partido Colorado y al Partido Nacional todos los años nombrando presidentes y nunca se les ocurría poner una mujer legisladora en la dirección de la cámara. Después mire la lista hoy, quién puso más mujeres en el Parlamento, y va a ver que hacen declaraciones pero sus direcciones partidarias no las respetan para nada”, aseguró.

El enfrentamiento entre Mujica y Lacalle Pou tuvo lugar el martes, en medio de la intensidad por la campaña electoral. Mujica, referente del opositor Frente Amplio y un histórico de la política uruguaya, arremetió contra Lacalle en una entrevista radial, acusándolo de ostentar lujos innecesarios, como “una moto de 50.000 dólares y dos camionetas al pedo”, algo que, según él, evidencia una desconexión con las necesidades de los sectores más vulnerables.

El expresidente no se detuvo ahí y cuestionó duramente la relación entre la política y el dinero, refiriéndose a quienes mezclan ambas esferas como “miserables” y afirmando que quienes “aman demasiado la plata” deberían mantenerse alejados de los cargos públicos. Mujica incluso llegó a declarar que aquellos políticos que imponen impuestos sin colaborar personalmente son “reverendos hijos de puta (sic).”

“Yo sé que los problemas sociales no se arreglan con ayuda, pero si quienes tienen el poder y tienen un buen sueldo y capacidad de decidir, no son capaces de compartir algo, no tienen autoridad moral para encajarle impuestos a los que hay que meterles y obligarlos a que pongan el huevo, que eso es lo fuerte, lo que pueden aportar. Ahora, ¿vos encajás impuestos y la tuya nada? ¿No colaborás con nada? Sos un reverendo hijo de puta (sic)”, dijo en la entrevista.

Por su parte, Lacalle Pou respondió horas después desde Río Negro, y dijo que “subir el volumen no ayuda”.

“El ruido y subir el volumen creo que no ayudan. Yo no he actuado así en estos cuatro años y medio”, expresó en una conferencia de prensa desde Río Negro.

“Quedan pocas horas para una segunda vuelta y también se trata de gestionar emociones. Hay algo que todos tenemos que hacer, los dirigentes políticos, algunos más que otros. En mi caso, como presidente de la república: bajar la pelota, no dar manija y que la gente decida a quién va a acompañar”, agregó.