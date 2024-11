Estos son los tres feriados largos que tendrá Perú en diciembre 2024

Estas fechas permitirán a las familias disfrutar de un descanso extendido

Diciembre es uno de los meses más esperados por los peruanos, no solo por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, sino también por los feriados y días no laborables los cuales se presentan como una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo libre y planificar actividades recreativas o turísticas.

De acuerdo a la disposición del Gobierno peruano, en el Decreto Legislativo 713 y el Decreto Supremo 11-2024-PCM, el último mes del año tiene tres días feriados establecidos por ley y otros cuatro días no laborables. Estas fechas, a su vez, se conectan con días de descanso laboral, formando así una cadena tres feriados largos.

Estas fechas, además de ser un tiempo de descanso, también tienen un impacto positivo en el turismo interno, favoreciendo el desplazamiento hacia diversas regiones del país. A continuación, se detallan las fechas que forman estos feriados largos, ideales para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente relajarse:

Del 6 al 9 de diciembre: el primer viernes de diciembre, día 6, fue decretado como día no laborable para el sector público, lo que empalma con el sábado 7, día de descanso habitual, y el domingo 8 de diciembre, feriado por Inmaculada Concepción. Este fin de semana largo se extiende hasta el lunes 9, feriado por la Batalla de Ayacucho, brindando a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un período prolongado de descanso.

Del 21 al 25 de diciembre: aunque los días sábado 21 y domingo 22 de diciembre no han sido decretados como feriados o días no laborables, son generalmente días de descanso habitual. Estos días colindan con el lunes 23 y martes 24, ambos días no laborables, seguidos del miércoles 25, día feriado, lo que extiende el período de descanso en el marco de la celebración de Navidad.

Del 28 al 31 de diciembre: de igual manera, los sábados 28 y domingo 29 de diciembre no están incluidos en el calendario de feriados o días no laborables de este 2024. Sin embargo, estas fechas, que son comúnmente de descanso habitual, se empalman con el lunes 30 y martes 31, días no laborables, cerrando así el año. Además, si se considera el feriado del 1 de enero de 2025, se obtiene un total de cinco días libres para la celebración de la despedida del año viejo y la bienvenida al nuevo año.

¿Qué se celebra en los feriados de diciembre?

En diciembre, Perú celebra tres feriados nacionales importantes que conmemoran eventos históricos y religiosos. Aquí te explico detalladamente qué se celebra en cada uno de estos feriados:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Este día se celebra la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Inmaculada Concepción es una doctrina de la Iglesia Católica que sostiene que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original desde el primer momento de su existencia.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Se conmemorauna de las batallas más importantes en la historia de América Latina. Fue librada en 1824, durante las guerras de independencia de Sudamérica, entre las fuerzas patriotas, lideradas por el general Antonio José de Sucre, y las fuerzas realistas del Imperio español. La victoria patriota en esta batalla significó el fin del dominio español en Perú y en gran parte de Sudamérica.