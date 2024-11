“Me parece que lo maté, le partí la cabeza”: investigan en Uruguay un asesinato a patadas

Un hombre que caminaba en la madrugada del 20 de octubre en el barrio Maracaná de Montevideo fue interceptado por un adolescente y su pareja en plena calle de esa zona periférica de la capital uruguaya. A ellos se le sumó la hermana de la mujer, que comenzó a perseguir a la víctima y a pegarle. El agredido intentó ingresar dentro de una casa, pero no tuvo éxito: lo agarraron de los pies y lo arrastraron por la calle.

Según la teoría de la Fiscalía informada este miércoles por El País, la golpiza contra el hombre continuó durante seis minutos, un período en el que se sumó otra persona a las agresiones. El desenlace fue fatal: el hombre apareció muerto en una cuneta.

A poco más de 10 días de que este hombre sea asesinado a golpes en el barrio Maracaná, la Justicia imputó a cuatro personas, quienes son investigadas por la presunta responsabilidad en este hecho. A esto se le suma un quinto indagado, que es menor de edad.

La Fiscalía recabó el testimonio de dos testigos, que aseguraron que una de las hermanas reconoció lo que había hecho. “Me parece que lo maté. Le pegué una paliza (…) le partí la cabeza”, dijo una de las agresoras, según el relato de una vecina que la escuchó antes de que se vaya de la escena del crimen. La víctima también recibió una puñalada.

La Fiscalía consideró que los agresores actuaron con “saña”, pero no tiene claro el motivo de la agresión. Una de las hipótesis consignada por el diario uruguayo es que actuaron por venganza. Un testigo declaró que la víctima le pegó a un gato de los agresores, aunque otro de los que dio testimonio señaló que hubo un problema con una de las hermanas.

La víctima fue asesinada a los golpes y, a través de una autopsia, se conoció que también recibió una puñalada. Un testigo reservado también contó que le tiraron una piedra en la cabeza. Y detalló: “Estaban totalmente enceguecidos, como asegurándose de matarlo”.

Cuando el hombre cayó al piso –según este relato– los agresores comienzan a pegarle en todas parte en el suelo. La víctima quedó “con bastante sangre” tirado en el piso y en un estado inconsciente: no gritaba ni pedía ayuda.

El hombre y su pareja llegaron a la escena minutos después de que comenzara la agresión. Los instantes previos y posteriores a la golpiza están filmados, aunque no el hecho en sí. En las imágenes se ve que los dos llegaron con las agresiones comenzadas, pero se van junto al resto del grupo. En el video no queda claro si llegaron con cuchillos en las manos, un objeto que podría ser el que se utilizó con la puñalada.

La Fiscalía de Homicidios señaló a cuatro adultos como responsables del homicidio y dejó por fuera la responsabilidad del adolescente, que es investigado por una fiscal de Adolescentes. La fiscal Andrea Naupp pidió que todos los adultos sean encarcelados de forma preventiva, pero el juez Diego González sentenció que el hombre y su pareja no vayan a prisión mientras avanza la investigación.

El juez, informó El País, argumentó: “Hay dos testigos que los vieron portando armas, pero eso no es suficiente para dar por acreditado un homicidio si se hiciera una proyecciones hacia un juicio oral. No obstante, sé que la investigación está empezando y que son medidas cautelares también, pero en la duda que esto no vaya a mejorar prefiero adoptar una medida de menor entidad”.