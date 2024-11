Preocupación por el incremento de violencia familiar en La Paz: reportan una subida de 289% en las denuncias

El año pasado, en el mismo periodo, fueron 747.

Un inusual incremento en las denuncias de violencia familiar preocupa a las autoridades de La Paz. Según informó el secretario municipal de Educación y Desarrollo Social, Jacques Alcoba, el año pasado en diez meses se atendieron 747 casos de violencia familiar, física o psicológica, en comparación con los 2.164 casos registrados este año en el mismo periodo.

Las cifras muestran un 289% de incremento respecto al año anterior. Alcoba, en declaraciones recogidas por el periódico paceño La Razón, pidió a las autoridades abordar la problemática desde varias instancias. “Esto debe ser una llamada de atención para el sistema judicial, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales. Es esencial implementar políticas públicas efectivas que generen un verdadero cambio”, manifestó el secretario.

Estas cifras son el reflejo de un entorno violento para muchas familias y mujeres en Bolivia y coinciden con otros datos. Un informe reciente del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas muestra que la denuncia más recurrente es por violencia familiar y que cada año se incrementa, excepto en 2020 cuando la cuarentena dificultó el acceso a la justicia.

Según el informe, desde el año 2018 hasta junio de 2024, la Policía boliviana registró cerca de 250 mil denuncias por delitos relacionados con violencia de género a nivel nacional, lo que representa un promedio de 105 casos por día. Uno de los cuadros muestra que la violencia familiar es el delito más frecuentemente denunciado. En los últimos seis años, representaron casi el 80% de todos los delitos de violencia presentados ante la justicia.

En la sede de Gobierno también se incrementaron las denuncias de otro tipo de violencia, según el registro municipal. En todo el año pasado, La Paz recibió 2.360 denuncias relacionadas con diferentes tipos de violencia, incluyendo física, sexual y psicológica. Y a dos meses de acabar el año, la cifra se aproxima: hasta octubre se habían presentado 2.331 denuncias, informó Alcoba.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el municipio paceño prepara actividades y espacios de discusión para abordar la problemática y generar conciencia en la población.

Las mujeres son las principales víctimas de la violencia

El reporte del observatorio público de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas suma los reportes de varios delitos: violencia familiar, abuso sexual, violación, violación a menores de edad, estupro, trata de personas, sustracción de un menor o incapaz, acoso sexual, corrupción de menores, feminicidio, pornografía, rapto y proxenetismo. El análisis y promedio total de estas denuncias, muestra que las mujeres son la población más afectada por los delitos denominados de “alta vulnerabilidad” en 91% en comparación al 9% en que los afectados son hombres.

Durante el periodo que detalla el informe, entre 2018 y junio de 2024 se registraron en el país 665 feminicidios. Sin embargo la cifra actual es mayor, debido a que entre junio y noviembre de este año, periodo que está fuera del informe, se registraron 24 casos más.

Organizaciones contra la violencia y miembros de la sociedad civil que trabajan en materia de derechos, notan además un aumento en el nivel de ensañamiento en los casos de violencia y feminicidio.

Aunque en 2013 se promulgó una ley para “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” y el año pasado se declaró el “Año de la Despatriarcalización”, los resultados no son evidentes y muestran que aún quedan grandes desafíos. Muchas bolivianas viven en un entorno de violencia y desigualdad, principalmente en sus hogares, ante un Estado que no las protege oportunamente y en el que la justicia no siempre llega.