CFK cobró $ 35 millones en noviembre: el domicilio en Río Gallegos le suma $ 6 millones por «zona austral»

En una entrevista radial este domingo, el titular de ANSES, Mariano De los Heros, reveló que «la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobró en noviembre $35.255.297», cifra a la que se llegó porque la ex funcionaria presentó ante ANSES un certificado de domicilio de Río Gallegos, razón por la cual a sus haberes sumaron un «suplemento por zona austral por 6.354.523 pesos».

El tema viene a cuento por la suspensión de esos pagos que dispuso esta semana el Gobierno Nacional, luego que se ratificara la condena en segunda instancia de Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, por el direccionamiento de obra pública a empresas de Lázaro Báez, pero según señaló De los Heros en «Si pasa, pasa», el programa de Ignacio Ortelli en Rivadavia, «lo de Cristina Kirchner no es una jubilación o pensión, sino una asignación graciable».

El funcionario de ANSES consideró que «sería oportuno que se derogue el artículo que establece la asignación vitalicia en favor a presidentes y ex vicepresidentes, con un salario equivalente a un Ministro de la Nación».

«Lo que cobra Cristina Kirchner equivale a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo, y a 21 jubilaciones máximas, pero todo eso puede ser revisado judicialmente», sostuvo De los Heros.

Cuando le consultaron sobre derechos adquiridos, señaló que «hay un derecho adquirido en la medida que se mantengan las condiciones que dieron origen a ese derecho».

También habló de los haberes que perciben los familiares de Carlos Menem, precisando que en ese caso «Menem fallece siendo senador y las causas penales se extinguen con la muerte. En el caso de Zulema Yoma, no hay ninguna cláusula de indignidad en ella, como sí la tiene Cristina».

Según detalló De Los Heros, la justificación para la quita de asignaciones a la ex presidenta «reside en la existencia de una sentencia definitiva que la condena por delitos contra la administración pública y un enriquecimiento ilícito», en referencia al fallo de la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

«La existencia de un posible recurso extraordinario no menoscaba en absoluto la existencia de una sentencia definitiva», justificó De los Heros, reiterando que «no se trata de una jubilación o pensión sino una asignación graciable que la ley le da a los presidentes y expresidentes pero que no tienen carácter contributivo y lo ha dicho la Corte hasta el cansancio. No son prestaciones previsionales».

Asimismo, precisó: «Al igual que en una donación, si alguien atenta contra un donante, existe lo que se llama la indignidad como causal de revocación de esa donación. Acá, la indignidad ha sido ser condenado con un doble conforme y habiendo obtenido una sentencia definitiva. Se han agotado las instancias ordinarias».