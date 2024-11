Maca Rinaldi conmovió a Fede Hoppe con un romántico mensaje en un día especial: «Te deseo una paternidad feliz, consciente y disfrutada»

Son días llenos de ansiedad, felicidad y emoción para Macarena Rinaldi y Federico Hoppe. La pareja está esperando la llegada de su bebita que nacerá en cualquier momento y en el ‘mientras tanto’, estuvieron de fiesta porque el productor cumplió años.

Desde sus redes sociales, Maca escribió un tierno mensaje en el que le expresa todo el amor que siente: «Mi compañero de vida, te amo y te celebro cada día. Te deseo paz… para andar tranquilo por la vida. Amor… porque es lo que sostiene a un ser. Salud… porque tenerla es una bendición. Ganas, Deseos … porque todas las búsquedas y actividades necesitan un motor. Realización… porque es un sensación muy gratificante para experimentar como ser humano. Pero sobre todo… hoy te deseo una paternidad feliz, consciente y disfrutada. Y ahí voy a estar siendo equipo con vos».

Sin poder evitar la emoción, agregó: «Amo este abrazo haciendo un sandwichito con nuestra bebita en la panza».

Hace un tiempo, poco después de contar públicamente que estaba embarazada, Macarena se abrió ante la gente y reveló que la búsqueda de su primer hijo había sido muy dura. «Fue distinta a lo que imaginaba, creía que para traer un hijo al mundo bastaba la voluntad y tomar la decisión. Pero muchas veces eso no alcanza, la vida juega cartas que no vemos venir».

Macarena hizo un tratamiento que no resultó y sus ilusiones se desmoronaron: «Me llenó de frustración. Fue un cachetazo tan doloroso, no sólo por el resultado sino por las formas de algún que otro profesional (como futura Psicóloga hay cuestiones que aún no puedo creer que ocurran dentro de un proceso tan sensible)».

Pero afortunadamente, el tiempo y el destino hicieron que su deseo fuera posible y que Hoppe celebrara sus 52 con esta alegría.