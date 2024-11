Denuncian que el Senasag Tarija vende guías para el contrabando

En las últimas horas el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) regional Tarija, ha sido el blanco de denuncias de supuestos hechos corrupción, que tienen que ver con la venta de guías de movimiento que estarían facilitando el contrabando, sobretodo de granos. Ganaderos y productores agrícolas apuntan al director, Simón Grimaldo, y el aludido al exfuncionario Juan Pablo Rojas.

Los agropecuarios piden una intervención y realizar cambios antes esas presuntas irregularidades.

Según la denuncia realizada por Lumber Gonzales, miembro de la Central de Campesinos de Yacuiba, el Senasag no cumplió los compromisos asumidos con Control Social de Yacuiba. Emitió guías de movimiento, las cuales, presuntamente, estarían siendo vendidas a costos que van entre 1.000 a 10.000 bolivianos. Advirtió que suelen emitirse hasta 50 por día.

Aseguró que, por los efectos del cambio climático y otros, la producción de granos en el Chaco ha caído considerablemente, sin embargo, circula en los mercados y cree que es producto contrabandeado desde Argentina, que ingresó gracias a las guías de movimiento que entrega el Senasag,

El dirigente campesino, con pruebas en mano, indicó que el Senasag en complicidad con una señora, a la que identificó como Graciela Camacho Tarifa de la comunidad Villa Primavera, ha emitido guías de movimiento para toneladas de grano. Estas guías están siendo firmadas por el técnico Moisés Galean Velasco, quien, asegura, es protegido de Grimaldo.

“Esto quiere decir que la señora tiene los silos más grandes que existe en Bolivia, yo creo que ni Emapa tiene la cantidad de grano en reserva para que ella siga vendiendo. Entonces, hay corrupción, y si es que a los productores hay que llegarles, pues hay que llegarles, yo quisiera que de oficio la Fiscalía tome cartas en el asunto, la denuncia que hago es con pruebas”, afirmó Gonzales, a tiempo de advertir que las últimas guías emitidas por el Senasag son de fecha 4 y 5 de noviembre.

Aclaró que no está en contra de los productores de grano del Chaco, sino en contra de los funcionarios de Senasag que venden las guías de movimiento en Yacuiba, cuando los productores no tienen producción local.

Cambios Productores agropecuarios de Tarija exigen cambios en la jefatura del Senasag departamental

El dirigente campesino pidió al director nacional, Juan Miguel Quiroz, realizar cambios en la regional Tarija. Indicó que se dará un plazo hasta el día lunes, y si no actúan, el sector campesino asumirá acciones.

Al respecto, el responsable de Control Social del puesto en Villa Montes, Cristian Ordoñez, dijo tener las pruebas respectivas sobre las presuntas irregularidades y que ya han sido puestas a conocimiento las instancias nacionales de Lucha contra el Contrabando, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, e incluso al presidente Luis Arce.

“Ya estamos cansados, ellos utilizan nombres sin que el productor sepa. Nosotros hemos detenido algunos camiones en el puesto de San Antonio y hemos llamado a los productores (que figuran en la guía), y nos dicen que no tienen conocimiento. Vamos a buscar a los técnicos, se escapan, no quieren dar las pruebas, ¿por qué no enfrentan estas cosas? Ellos están pensando que nosotros somos jugarretas, esto es demasiado, la corrupción es bastante”, reclamó.

Ordoñez manifestó que entre los productos que se estarían haciendo pasar de contrabando, figuran maíz y trigo, y que por día se emiten hasta 50 guías de movimiento, equivalente a 50 camiones llenos de estos productos. Situación totalmente irregular, ya que esta no es temporada de cosecha, y por los efectos climáticos que se han tenido, ningún productor ha podido lograr esos volúmenes de producción.

El dirigente de la Federación Departamental de Ganaderos de Tarija, Richard Flores, señaló que en este último tiempo el Senasag se ha convertido en un ente que perjudica a los ganaderos. Enfatizó que este tipo de irregularidades ya han sido denunciadas meses atrás, pero que no fueron escuchados por las autoridades nacionales.

“Hoy vemos con mucha preocupación las denuncias que existen por parte de los compañeros del Chaco, en donde con documentación en mano han presentado serias denuncias sobre la emisión de guías de movimiento de granos, de animal, sin el consentimiento del productor, lo que significa que esas guías están siendo vendidas a personas particulares para poder legalizar el contrabando por la frontera de Yacuiba”, dijo Flores, a tiempo de anunciar que van a transmitir estas irregularidades para solicitar una reunión y dar una solución a este tema.

Grimaldo advierte descrédito de exfuncionario

Sobre las recientes denuncias al director del Senasag Tarija, Simón Grimaldo, El País intentó contactarlo para obtener una contraparte, sin embargo, funcionarios allegados a la institución indicaron que ya se había pronunciado el pasado martes sobre este tema, habiendo advertido este “desprestigio” a la institución y a su persona. Atribuyó las denuncias al despido del funcionario Juan Pablo Rojas de las oficinas en Yacuiba.