El pedido de disculpas de Lizy Tagliani tras sus polémicos dichos contra Cami Homs

El domingo por la noche, el programa de Susana Giménez se vio opacado por una situación tensa durante un duelo de parejas en el que participaron Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, junto a Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Cami Homs con José Sosa. Lo que parecía una emisión amigable pasó a segundo plano tras los comentarios de la humorista hacia la participante de Bake Off Famosos (Telefe). A unas horas del episodio, la conductora se disculpó en su programa radial Arriba bebé (Pop 101.5), mostrando un profundo arrepentimiento y autocrítica.

“Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total. Primero, quiero aclarar que lo filtrado no dice cornuda, sino argoll…”, comenzó Lizy, reconociendo la gravedad del incidente. En ese marco, comentó que lo primero que hizo tras lo ocurrido fue contactar al productor del programa: “Le mandé mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”. Sobre su actitud, la comediante recordó: “Ayer fuimos a concursar, me puse en modo rival. Me encanta que haya ganado, mi objetivo era promocionar mi regreso a Carlos Paz, pero no sé qué pasó. Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta. Yo me fui de ahí, la saludé, la abracé, le dije que disfrute el premio y me cagué de risa, y salí del canal, me subí del auto sintiéndome una grosa del humor”.

Sosteniendo esa línea, comentó que su esposo la hizo reflexionar en el camino a casa: “A mitad de camino, cuando Sebastián me dice: ‘Capaz entre nosotros o con nuestros amigos está bien, pero la chica no sabe’. Ahí recién me cayó todo. ¿Viste cuando salís del boliche, chupada, y del frío te baja el pedo? Bueno, eso me pasó”. Completamente avergonzada, agregó: “Más allá del caga… irrespetuoso y maleducado que le dije, lo que más pena me da es que por cómo nos saludamos no se dio cuenta. Si no que, cuando se enfríe, como cuando te quebrás un hueso y te das cuenta que estás lastimada”.

“Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo. No tengo confianza, estuvimos en MasterChef, nos dijimos cosas muy lindas y le hice bromas. Me desconocí. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años”, continuó con su mea culpa. Y, acto seguido, destacó: “¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades? Como, por ejemplo, argo…, cornuda… Fue horrible todo lo que le dije. Ella nunca me dio la confianza. Siempre fue amorosa conmigo”. También Tagliani dejó en claro su preocupación por ella misma: “Lo que me pasó, que me hizo pensar que tendría que ir un psicólogo, ¿será que tengo que ir con un profesional? Porque lo que me apena es que me di cuenta 20 minutos después. Si no hubiera sido por Sebastián, ¿cómo no me di cuenta? Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona”.

Dejando en claro su angustia por el episodio, la presentadora expresó: “No podía dormir por eso. Es horrible que uno se lo desayuné y le diga de todo sin confianza, esa es mi bronca. ¿Cómo pude ser tan sor… de persona que no me di cuenta? Por ahí, un comentario y haber reaccionado, no seguirla. Había cosas que me las decía a mí porque estaba boludeando. Como si estuviera en la cancha, pensaba que era matar a morir, me la agarré mucho con ellos porque no quería ir mucho contra Mica y Fabián por si se lo tomaban personal por mi relación con Nicole (Neumann)”. Además, ejemplificó algunos de los actos que le parecieron graciosos: “Al novio (de Camila), que era muy amoroso, me hacía la que lo seducía hasta que derrapé”.

Sobre el mensaje al productor de la diva de los teléfonos, la humorista recalcó: “Obviamente, las disculpas se las mandé y que, sea lo que sea, ella me diga todo lo que quiera, tiene derecho a no aceptarlas y a sentirse ofendida. Lo que más me apena es no haber podido dar la vuelta y en el afán de hacerme la picante, la viva, la resentida por perder, no darme cuenta”. Por otro lado, se refirió a la repercusión que obtuvo ante los televidentes: “Es como si hubiera sido personal y solo la vi dos veces donde fue hermosa conmigo. Me agarró un ataque de ira, que no lo era porque me estaba divirtiendo. No me cuenta. Sabía lo que hacía, pero pensaba que era lo más y no me dejaba dormir. No puedo hacer nada, no es un delito ni puedo hacer nada con las opiniones del otro. Me chupa un huevo perder los trabajos, me puedo poner a peinar”.

Al pensar en la modelo, Lizy dejó en claro sus intenciones de disculparse. “El mensaje se lo mandé al toque y pensé: ‘No es mi amiga y no tiene que soportar esta humillación’. Yo lo decía a los gritos porque tenía el micrófono apagado para que se escuche. Entonces, redoblé la apuesta y gritaba”, aseguró. Acto seguido, una de sus colegas de la radio, Lola Cordero, opinó: “El tono del chiste con nosotros, que en la mesa manejamos el humor negro, somos picantes, redoblamos la apuesta… es para gente que tenés una determinada relación. En el programa de Susana, sacado de contexto podía ser absolutamente lógico que se lo tomara mal”.